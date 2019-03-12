護理師女友幫老人把屎把尿！他牽手時「總覺得髒」...苦惱已久　網全勸放生

▲護理師工時長、壓力大。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

職業不分貴賤，若另一半的工作讓你無法向父母開口，應該果斷放生嗎？一位網友日前就表示，只要想到從事護理工作的女友幫老人家把屎把尿，就讓他牽手時感到有點不對勁，「覺得髒髒的」，考慮要不要放生。貼文一出，鄉民都勸他「趕快分手」，「你真的不配」、「如果我男朋友覺得這樣，直接分手」。

一位網友在臉書「靠北女友」表示，女友今年22歲，從事護理工作，但他卻不懂為何女生年紀輕輕要去照顧老人家；知道對方的工作內容包括「幫忙換尿布」後，讓他每次牽手時都「覺得髒髒的」，也不敢告訴爸媽女友的工作是什麼，怕他們受不了；但一方面又覺得女友很貼心，不想分手，對此非常苦惱。

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貼文一出網友都怒了，紛紛勸他們趕快分手，因為原po配不上那位女孩，「我把你打到無法自行下床排泄，你就不會有這種煩惱了」、「我覺得還是分手好了，身為護理人員的我，真心覺得你不配，這份工作是很專業，把屎把尿又如何！？」、「孩子，該長大了，護理人員的女生，都是很成熟歷練的～」、「如果哪天你需要女友幫你換尿布，我看你到時候會說什麼」、「如果我男朋友覺得這樣，直接分手，再見永遠不聯絡」。

▲護理人員辛苦照顧老人家，卻被男友嫌髒。（示意圖／翻攝自pexels）

同樣有位護理師女友的男網友也開炮，「你真的不配，你根本不知道這工作有多累，各行各業不分貴賤，只有是否是自己的興趣，等你老了，需要人照顧，卻沒有人照顧，到時又上來靠北，那時只能說你北爛，被放生的好，我的女人也是在護理之家上班的，千萬不要看輕任何行業，你該放手，讓她找更好的，你配不上她。」

另外也有護理師表示，這是一份「最用心」的工作，「在ICU真的要全部都護理師執行，給藥、量血壓紀錄變化，吸痰、翻身、拍背、擦身體、換尿布、便便，都是三班護理師照顧，更何況這些都不是自己的父母親。」護理人員每次聽到通報，便當扒一兩口就要放下，囉哩叭唆的病患又很多，「單位裡學姐妹們都辛苦的為了你們活下去努力著，其實，你可以放生她，因為她值得更好的人照顧她，懂嗎？希望學姐妹們都嫁到會疼惜自己的好老公。」

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