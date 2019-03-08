誆小護士「淋巴淤積不能生」　整脊師狂玩「叫我老公」角色扮演

▲台南蘇姓整脊師聲稱「淋巴淤積」趁機性侵女護理師。（示意圖／翻攝pixabay）

台南蘇姓民俗整脊師為一名女護理師處理「骨盆歪斜」問題，卻藉口「淋巴淤積」、「心靈治療」趁機性侵女護理師，指稱若不處理恐「不能生」甚至罹癌，要求女方脫光衣服躺床，在女子身上塗抹乳液時觸摸她陰部、手插下體，事後又說療程未結束開車帶女子到旅館繼續治療，指示女子玩「角色扮演」喚他「老公」，聲稱是「心靈治療」，未料蘇男接著又對她性侵。士林地院依對受照護之人利用機會性交、強制性交罪判處蘇男4年徒刑，案經上訴，高等法院改判5年有期徒刑。

護理師透過朋友介紹給蘇男整脊，朋友表示因為她走路姿勢怪異，才介紹蘇替她處理，當時2人是在護理師房間治療，但當護理師結束療程走出房後，表情呈現呆滯，明顯與平時不同；而後蘇男稱治療未結束，2人開車到旅館繼續完成療程，隔日朋友打電話給護理師，發現她不停哭泣，趕緊去她上班地點才知她被性侵。

蘇姓整脊師育有2歲及4歲的孩子，每個月固定北上幫患者做治療；護理師表示，蘇男稱她淋巴淤積嚴重恐致癌，她也認為自己的骨盆歪斜才聽蘇的話，沒想到被性侵當場嚇傻；蘇坦言當天以雙腿踩踏在女子大腿調整骨盆，也有愛撫和性交，但他卻指雙方兩情相悅，且事後有說有笑，不解怎是強制性交，蘇的委任律師也說到，女子擔任婦產科診所的護理師，其專業能力是可分辨治療與治療外的事物，加上她曾提到「第一次看到蘇的眼神就像色狼」，為什麼還同意與蘇獨處，這樣看來女子應該屬自願。

士林地院將蘇男依對受照護之人利用機會性交、強制性交罪判處4年徒刑，蘇男不服提上訴否認犯行，還欲要求測謊，擬具的題目描述細節姿勢和動作，甚至還提出手繪性愛模擬姿勢圖片，對此高院認為，此舉完全是對被害人二度傷害、態度惡劣，且被害人當時確實出現呆滯、哭泣等情緒，若屬自願性交，事後沒有難過的道理，蘇的辯詞不可信；高院認為蘇犯後態度惡劣，反加重判他5年徒刑。