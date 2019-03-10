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軍人男友飆車！高雄妹撞飛「血肉模糊」毀容　遭拋棄淚崩：沒報警抓他真傻

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▲重機,重機騎士,重機路權,路權。（圖／記者黃克翔攝）

▲如果是愛護女生，騎機車一定會慢速，如果女友願意就買一頂全罩式給她戴。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／綜合報導

「謝謝一場車禍，讓我知道沒有所謂真愛 。」高雄一名女網友透過網路認識一名軍人男友，不久便騎機車到墾丁約會走走，但男友全程幾乎都在飆車，結果遭撞飛，導致她臉部整個血肉模糊，但顧忌男友是軍人的身分沒有報警，默默到醫院看診；她臉部毀容已夠難過，最崩潰的是，口口聲聲掛保證會負責的男友把她全面封鎖，讓她一度想死，10年過去了，至今忘不了背叛的痛。

該名女網友在臉書「戀愛公社」娓娓回憶道，10年前與男友在網路認識，不久就在一起了，軍人男友當時也很年輕，騎機車都是瘋狂的騎法，載她去墾丁遊玩時，都在不斷超車，完全不顧死活，嚇得她急勸「我會怕，不要這樣騎了」，但男友總是笑笑地用一句「技術很好相信我」打發

請繼續往下閱讀...

▲▼國軍107年春節加強戰備,花蓮港反突擊作戰縮短距離演練,步戰協同作戰。（圖／記者季相儒攝）

▲為了不讓男有職業軍人的路斷掉，她忍痛不報警抓人。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

不料，男友講完沒多久超車失敗，坐在後方的原PO被側撞飛出倒地，強大撞擊力使得她臉部、肩膀、雙腿血肉模糊，但顧及男友「軍人」的身分，怕報警會被長官知情而影響仕途；再加上，男友一直在耳邊說「我會對妳負責，相信我」，當時天真的她想也沒想就答應，默默前往醫院治療，被診斷出毀容。

但才剛講完的情話瞬間幻滅，男友離開醫院後，直接把手機關機，把網路所有能與女友的聯絡方式全封鎖，好友刪得一乾二淨，上演一場失蹤的戲碼，讓女友怎麼也找不到他。

原PO知道自己被甩後傷心欲絕，再加上她本身是個愛美的女生，根本無法接受鏡中自己毀容的臉，雙重打擊之下，讓她一度想尋求自殺，用死來隔絕這世界。

▲▼車禍,跌倒,昏迷,昏倒,暈倒,摔車。（圖／取自pakutaso）

▲她被撞飛摔地，導致多處受傷，當時的臉都毀容了。示意圖，與本文無關。（圖／取自pakutaso）

所幸在家人溫馨的陪同下，她慢慢振作，但車禍帶來的創傷，不論是對身體、心靈都有極大的傷害，像是半夜不時會痛到醒來，無法入眠，白天出門還會被指指點點，讓她超沒自信關在家裡，不願面對人群。

在積極配合醫生的治療下，她花不到1年的時間，臉上的傷口都已痊癒了，疤痕也跟著消失，但雙腿、肩膀的傷痕仍在，雖然無法完整痊癒，但這疤痕也提醒著她「沒有所謂的真愛」。

水瓶男／女愛耍小聰明　不管走路、騎車都最容易出車禍（圖／達志示意圖）

▲馬路如虎口，永遠不知道下一秒哪個三寶衝出來害人。示意圖，與本文無關。（圖／達志示意圖）

在家人的陪伴下，她慢慢走出陰霾，但偶爾仍會在網路看見共同好友分享軍人男的照片，畫面裡那渣男正甜蜜擁吻新女友，讓她每看一次心就痛一次，只能默默獨自流淚。

她在貼文上寫道，當時的她竟然沒有報警，真的太傻了，雙腿、肩膀的疤痕是10年前最痛的領悟，時時提醒她曾經當過傻女孩，「謝謝一場車禍，讓我知道沒有所謂真愛，也讓我變得更好，肩上的傷口提醒一場愚蠢愛情故事，一個相信真愛女孩，換來無情對待一身傷，我走出來 才能坦然面對自己過去。」

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關鍵字：墾丁,分手,軍人,車禍,戀愛公社

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