　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／紅燈1分鐘！騎士下車壓馬路「伏地挺身+仰臥起坐」　迅猛做30下千人笑瘋

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

網搜小組／綜合報導

許多人等紅燈時都是在放空或發呆，但短短2、3分鐘的時間到底能做什麼呢？有網友在爆料公社上傳一段影片，只見拍攝的人坐在副駕駛座，燈號則亮起紅色，沒想到前方的機車騎士竟然趁機下車，在1分鐘內做了20下伏地挺身加10下仰臥起坐。影片馬上引起網友熱論，「去看病啦」、「整條馬路都是我的健身房」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／莊存仁授權使用）

請繼續往下閱讀...

▲等紅燈的時候……前面怎麼會有人在健身啦 XD（圖／莊存仁授權使用）

「這紅燈實在太久了，強迫症發作」，一名男網友在臉書《爆料公社》貼出這段影片，只見騎士頭上還戴著安全帽，看到紅燈就下車趴地健身，做完20下伏地挺身時，另一台機車從他左方騎過，他則是趕緊起身查看秒數。

▲▼ 。（圖／莊存仁授權使用）

▲還會確認剩幾秒，不錯嘛！（圖／莊存仁授權使用）

發現還有時間後，騎士接著躺地換做10下仰臥起坐，完畢之後起身，將右腿和右手臂向右側擊出，做出「功夫式側劈」收操動作。要跨上機車之前，他還俏皮地扭了2下屁股，讓後方車子裡的拍攝者笑得相當開心。

▲▼ 。（圖／莊存仁授權使用）

▲騎士健身完後就上車等綠燈。（圖／莊存仁授權使用）

原PO也在留言處透露，其實影片中的主角就是他本人，「是請朋友拍智障的健身，哈！是希望50～60歲之後拿來看看，笑一笑」。有人質疑他的動作不標準，原PO也曝光自己的6塊肌笑說「我有健身強迫症……真的到哪裡、哪個環境都會找空閒做體能」。

▲▼ 。（圖／莊存仁授權使用）

▲這「汗糙」……我相信原PO是健身狂了。（圖／莊存仁授權使用）

看到影片後，其他人都笑噴「有擋車魂跟健身魂的少年」、「真心話大冒險輸了嗎」、「有三寶把N檔打成R檔就好笑了」、「有病不要怕看醫生」、「如果是我遇到～我應該會下去跟他一起做」、「上次我看到一個類似的人，然後車被騎走了」、「外國人做就好可愛，台灣人做就好危險（笑」、「『加油!還有時間』這句話好好笑」、「哇灰企餒！終於有人比我還要瘋的人」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
奔走3國「連殺11女」！他性侵斷頭女屍只因深信「妻子出軌」
到京都買醉！全店90度鞠躬「台灣來的恩人」　他淚：改變了一生
快訊／韓國瑜表態「做滿4年市長任期」　4月不領表參選2020

關鍵字：紅燈,騎士,機車,健身,伏地挺身,仰臥起坐,爆料公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

熟客邊講電話結帳！全家女店員猛問4字　他小鹿亂撞…下秒超糗衝出門外

影／接電話21秒掛掉！麻醉醫「甩妻女」車停醫院大門救人…竟被拍：PO網公審

當情侶要坦誠！她自曝不堪過往「還墮胎…」　男友聽完大怒：不娶了

影／高雄飯店「玻璃超乾淨」！遠視妹驚見「哈姆立克式晃動」　網笑翻：好眼力

女設計師剪一半「有女友嗎」他心臟狂跳　結局崩壞！單身男淚：幫我理平頭

影／北部「入伍專車」開到台南大內　退伍弟兄：車上和守靈一樣安靜

高雄哥炫富曬奧迪！左邊「苦幹R8」藏洋蔥亮點　8千網感傷：進靈骨塔剩灰了

軍人男友飆車！高雄妹撞飛「血肉模糊」毀容　遭拋棄淚崩：沒報警抓他真傻

輔大打造一級練習場聘郭婞淳當老師　她羞喊：叫學姊就好

4大場所7月起禁供塑膠吸管！　環保署：外帶改內用不罰

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

嫌開贓車拒捕！美警狂開15槍　近距離擊斃網怒：根本謀殺

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出

潘瑋柏「找謝金燕」全場笑翻　一秒回神怒喊：我要提告！

火車上吃肉包！遭隔壁柴柴逼視 見最後一口下肚「笑容逐漸母湯」

輔大打造一級練習場聘郭婞淳當老師　她羞喊：叫學姊就好

4大場所7月起禁供塑膠吸管！　環保署：外帶改內用不罰

誤吞「巴克磁球」恐釀腸道缺血、穿孔　10月起列入應施檢驗商品

ETtoday高校啦啦隊人氣票選 天天投千元大獎等你抽！

京都小餐館買醉！全店90度鞠躬「台灣來的恩人」狂道謝　他淚：改變了一生

環團民間能源會議　李遠哲：化石燃料影響健康要課徵碳稅

影／超噁！羊肉爐驚見全屍...「4肢完整眼睛翻白」　網作嘔：料理鼠王想不開

中正大學校長連任表決剩7天！　高教工會曝「6成教師」都反對

影／紅燈1分鐘！騎士下車壓馬路「伏地挺身+仰臥起坐」　迅猛做30下千人笑瘋

環保署PM2.5儀器更新進度龜速！環團要求2個內全部完成

輔大打造一級練習場聘郭婞淳當老師　她羞喊：叫學姊就好

韓國5G已商轉台灣不能輸！立院加速《電信管理法草案》審查

因應資安風險　雲嘉嘉南四縣市智慧資安區域聯防

4大場所7月起禁供塑膠吸管！　環保署：外帶改內用不罰

超扯！買中古福斯交車卻是福特　花蓮民眾求助桃消保官

中職／猿赴千葉戰羅德26人公佈　Eleven Sports轉播

比前兩年多6倍！川普要國會多撥「86億美元」建牆　民主黨狂喊NO！

躲過澎湖空難　畫家醫師徐克強畫韓國瑜家三個最紅的

空腹睡覺孩子反而長得比較高？

誤吞「巴克磁球」恐釀腸道缺血、穿孔　10月起列入應施檢驗商品

生活熱門新聞

女店員問一句　他小鹿亂撞下秒超..

午後轉乾周二晨探12度　周三晚..

婆婆開刀逼媳婦請假：妳是要我死..

嬤機車顧路　騎士用腳幫推5公里..

甘蔗吸管可分解？他實驗半年揭曉..

5歲妹命危！媽祖收乾女兒秒甦醒

軍人男友飆車撞飛！她毀容遭拋棄..

入伍專車開到大內　「和守靈一樣..

女設計師問「有女友嗎」神轉折讓..

一周天氣出爐！冷氣團最冷時刻急..

炫富曬奧迪R8！藏洋蔥亮點網爆..

愛人婚前病逝！妻子左胸刺青「他..

少女打耳洞慘住院　釣出高雄超正..

深夜狂吐！男友驚醒「霸氣伸手接..

更多熱門

相關新聞

SYM活力125平價機車最低45200元

近期機車市場吹起「國民風」，針對銷量佔比最高的實用型125c.c.級距，紛紛推出新機種搶市，在油耗測試被「提前爆雷」後，SYM（三陽）終於正式推出「活力125」，主打省錢、省力又省油等3大特點，開出最低45,200元起的「驚喜價」，進軍搶攻國民機車市場

警尾隨拒檢轎車　毒男撞機車遭逮

MotoGP／杜卡迪奪今年第1座冠軍

騎士遭撞　肇事者稱：以為他沒事

無端被「16萬婚紗照風波」波及　她回應了

讀者迴響

發燒話題

王金平 衣索比亞空難 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫面

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭藏洋蔥

高雄飯店玻璃超乾！遠視妹拍9秒影片笑壞網

買過4台TOYOTA的鐵粉試駕新RAV4

吃不胖神話GG！45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」

飯裡常有蟑螂…夫崩潰求離噁妻！

女店員問一句　他小鹿亂撞下秒超糗衝出門外

麻醉醫甩妻女衝醫院救人！車竟被拍：PO網公審

元元撞臉《玩很大》女神！相似度99%

4歲兒上學遭罰天天哭　父看影帶：心都碎了

陳珮騏消失八點檔　認了劃休止符

法航客機引擎熄火　500乘客狂祈禱

前女友「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！婆婆霸氣開戰

24歲女到澳洲打工旅遊！遭人販農主豬棚性侵

更多

最夯影音

更多

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面