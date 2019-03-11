影／紅燈1分鐘！騎士下車壓馬路「伏地挺身+仰臥起坐」　迅猛做30下千人笑瘋

網搜小組／綜合報導

許多人等紅燈時都是在放空或發呆，但短短2、3分鐘的時間到底能做什麼呢？有網友在爆料公社上傳一段影片，只見拍攝的人坐在副駕駛座，燈號則亮起紅色，沒想到前方的機車騎士竟然趁機下車，在1分鐘內做了20下伏地挺身加10下仰臥起坐。影片馬上引起網友熱論，「去看病啦」、「整條馬路都是我的健身房」。

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▲等紅燈的時候……前面怎麼會有人在健身啦 XD（圖／莊存仁授權使用）

「這紅燈實在太久了，強迫症發作」，一名男網友在臉書《爆料公社》貼出這段影片，只見騎士頭上還戴著安全帽，看到紅燈就下車趴地健身，做完20下伏地挺身時，另一台機車從他左方騎過，他則是趕緊起身查看秒數。

▲還會確認剩幾秒，不錯嘛！（圖／莊存仁授權使用）

發現還有時間後，騎士接著躺地換做10下仰臥起坐，完畢之後起身，將右腿和右手臂向右側擊出，做出「功夫式側劈」收操動作。要跨上機車之前，他還俏皮地扭了2下屁股，讓後方車子裡的拍攝者笑得相當開心。

▲騎士健身完後就上車等綠燈。（圖／莊存仁授權使用）

原PO也在留言處透露，其實影片中的主角就是他本人，「是請朋友拍智障的健身，哈！是希望50～60歲之後拿來看看，笑一笑」。有人質疑他的動作不標準，原PO也曝光自己的6塊肌笑說「我有健身強迫症……真的到哪裡、哪個環境都會找空閒做體能」。

▲這「汗糙」……我相信原PO是健身狂了。（圖／莊存仁授權使用）

看到影片後，其他人都笑噴「有擋車魂跟健身魂的少年」、「真心話大冒險輸了嗎」、「有三寶把N檔打成R檔就好笑了」、「有病不要怕看醫生」、「如果是我遇到～我應該會下去跟他一起做」、「上次我看到一個類似的人，然後車被騎走了」、「外國人做就好可愛，台灣人做就好危險（笑」、「『加油!還有時間』這句話好好笑」、「哇灰企餒！終於有人比我還要瘋的人」。

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