強拆大觀倒數7天／自救會高喊「重啟協商」！警強勢驅離　1女送醫

突發中心／台北報導

面對3月18日迫遷死限，大觀自救會11日在國軍退除役官兵輔導委員會展開陳抗活動，訴求原地續住，要求李文忠副主委出面協商，莫使迫遷悲劇重演！現場大批警力與民眾對峙，稍早警方開始將裡面自救會成員強勢驅抬離，其中有一名女生情緒激動、身體不適送醫，其他的人上警備車載走。

▲318拆除大觀！自救會抗議「重啟協商」。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

從現場畫面可見，警方不斷高喊請配合警方引導上車，不要再有違法脫序行為，請警力確保民眾安全；但同時，民眾情緒激動、重覆高喊「重啟協商」、「反迫遷」、「護大觀」，現場一片混亂。

目前自救會學生、居民和聲援者被警方移送到警備車上，載往保安警察大隊，而部分成員和聲援者則分別被移送到五分埔派出所和信義分局福德街派出所，其中一位自救會學生則在醫院。

▲▼大觀自救會退輔會抗議，稍早警力戒備畫面。（圖／記者徐斌慎攝）

「強拆倒數7天！停下怪手！重啟協商！」大觀事件自救會稍早也表示，退輔會卻到現在仍不願意停下怪手，堅持要在沒有任何可用的替代方案下摧毀居民家園！首先，退輔會在過去根本沒有完成妥善的協商，在第一次協商時，分明承諾居民在協商結束前絕不會強拆，卻瞞著居民在私底下向法院申請強制執行令、開啟強拆程序！而在後續的協商過程中，退輔會的「窮盡一切協商手段」卻是提出居民根本住不起的處置方案！並且在將近一年未與居民開啟協調、根本未獲得共識的情況下要強行拆除大觀社區！