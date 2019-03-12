遊九份遭撞！78歲外婆昏迷「連收3張病危通知」...他怒批客運：避不出面

▲外婆遊九份遭車撞到性命垂危，客運公司卻避不出面。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／綜合報導

蔡姓網友上月22日下午帶全家人到九份遊玩，一輛小巴士卻突然失控衝撞到他媽媽、大兒子和外婆，孩子和母親很幸運只有輕傷，但78歲的外婆被撞倒，整個人向後仰摔，後腦重擊地面，性命垂危，目前仍持續昏迷中。事發之後，他認為司機所屬的京華通運避不出面，僅派理賠專員出面連絡，讓他非常不滿。

蔡姓網友在臉書「爆料公社」社團中貼文，當日下午一家人開車到九份玩，車子停妥後就沿著山壁走到老街，結果步行的途中卻遭一輛19人座的小巴失控衝撞，媽媽、大兒子和外婆走在前頭首當其衝，兒子和母親幸運只有輕傷，但外婆因為身高不高，遭撞擊後整個人往後倒下，後腦重擊地面失去意識，當場血流如注。

外婆被送到醫院後，檢查發現有顱內出血的情況，本考慮到外婆年紀大禁不起開刀，僅將後腦傷口縫合及輸血，但沒多久後卻瞳孔放大且沒有反射反應，緊急進開刀房執行5個多小時的開顱手術，至今昏迷指數仍只有5，住在加護病房，家屬也已經收了3張病危通知。

▲事發當下有到警察局做筆錄，目前也已經提出告訴。（圖／翻攝自爆料公社）

蔡姓網友說，事發後肇事司機不定期會致電關心，但所屬的京華通運卻始終不願出面，僅派理賠專員作為聯繫窗口，儘管他數次要求客運公司負起連帶責任，出面關心此事，對方卻置之不理，完全沒有派人出面表達慰問及後續理賠的相關事宜，甚至連一通電話都沒有，讓他直呼實在太誇張，目前已經提起告訴。

網友們看到貼文紛紛留言，「現在所有出車禍只要有保險，他們甚至連一通電話都沒有，就有保險公司處理，而且還會拖得非常的久，還會跟你討價還價」、「一般對方老闆都不會出面，只會花錢找專業的人士，來跟你們這裡談判，所以不管如何你們一定要告到底，不需理會那位幫老闆來談判的人」。

對此《ETtoday新聞雲》記者致電京華通運，公司員工反駁蔡姓網友的說法，表示曾派人至醫院探視傷者，並和當事人家屬討論相關賠償事宜，但記者持續追問詳細情形，對方僅回覆，「不方便回答相關問題」。