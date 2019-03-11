他剔牙睡著「牙籤漂流體內9公尺」　發燒4天腹腔膿瘍！

▲牙籤漂流體內9公尺。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

地方中心／高雄報導

6公分的牙籤誤入體內，導致高燒3、4天！一名70歲老翁因發燒、左下腰痛就醫，經檢查後腹腔膿瘍，引發敗血症，接受清創手術時，醫師赫然在後腹腔發現一根牙籤，才發現原來是他餐後以牙籤剔牙，卻因吃安眠藥睡著了，無意間把牙籤吞進肚，牙籤從食道經胃、小腸，穿破大腸末段降結腸，掉進後腹腔造成感染、潰爛，小小牙籤在體內奇幻漂流近9公尺！



高雄長庚整形外科醫師郭寶仁表示，民眾誤吞牙籤、魚刺、硬幣等異物，80%會從消化系統排出，另20%可能刺傷食道，或因腸胃穿孔，引發腹膜炎，但這支牙籤從食道（50公分）、胃、十二指腸、小腸（約7公尺）到大腸（1.5公尺），在大腸還繞過升結腸、橫結腸，最後穿破降結腸，造成後腹腔膿瘍，查閱醫學文獻上也未見這樣罕見病例。

郭寶仁說明，老翁因為持續高燒3、4天、左下腰痛，先到診所就醫，服用抗生素治療，未獲改善，轉送高雄長庚救治，經抽血檢查，發現發炎指數、白血球數都很高，血小板低下，出現敗血症休克合併瀰漫性血管內凝血（DIC），進一步電腦斷層，診斷為後腹腔膿瘍，潰爛範圍從腎臟旁沿著骼腰肌蔓延到左大腿。

因老翁8年前曾開過腰椎手術，術前研判可能因此感染，但施以手術引流，從骨盆腔開刀進入後腹腔時，竟撈出一根約6公分長牙籤。

後來郭醫師詢問老翁的女兒，得知他餐後常用牙籤剔牙，加上有服用安眠藥習慣，因此研判他可能吃完安眠藥後咬著牙籤休息時睡著了，而且把牙籤吞下肚。後來老翁前後住院2個月，接受4處清創手術，才徹底清除掉潰爛的組織，並康復出院。

郭寶仁提到，經進一步消化道檢查，卻找不到穿孔處，醫療團隊研判牙籤移動速度很慢，穿孔處慢慢癒合，也因每日移動一點點，才沒有腸胃道疼痛症狀，直到後腹腔潰爛疼痛就醫才發現元凶竟是「一根牙籤」。

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