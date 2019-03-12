　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邀農民喝一杯！　韓國瑜「一年酒醉300天」：那是講嚎洨

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜出席農民節表彰大會。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲韓國瑜出席農民節表彰大會。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜12日出席由高雄市農會舉辦的「農民節表彰大會」，許多人都到場共襄盛舉。韓國瑜指出，高雄市農產品受到很多人的歡迎，大家都說高雄水果非常好吃、非常棒，但賣出去的東西品質要顧好，外銷千萬不要漏氣，最後祝福農民朋友農民節快樂。

2019農民節表彰大會在仁武區仁武里社區活動中心舉辦，表揚專業農民、農家婦女、青年農民及推廣農業有特殊成就人員，促進農業現代化，繁榮農村經濟，會中頒獎表揚共計251位農業經營表現優異模範農民，表彰他們對農業的辛勞付出。

▲▼韓國瑜出席農民節表彰大會。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼韓國瑜出席農民節表彰大會。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲韓國瑜指出，喝酒是高興，不一定要喝醉。

韓國瑜說，高雄農會現在關心佔很大市場的農產加工品，如果水果量大的時候就可加工，所以請農民朋友好好把生產履歷做好，市府及農會也會全力配合搶訂單，讓農民過更好生活。

韓國瑜還笑說，「要跟大家喝一杯，有人說我一年酒醉300天，那是講嚎洨（亂講、唬爛的意思），喝酒是高興、氣氛，大家快樂，不一定要酒醉。」隨後他代表抽出本次農民節表彰大會餐敘摸彩首獎-引擎式高壓噴霧器的幸運得主，並逐桌向農民朋友敬酒致意，為農民加油打氣。

【更多新聞】

韓國瑜「瑪麗亞說」貶損自家員工　王淺秋撇歧視：更證明尊重人才

影／「瑪麗亞怎麼變老師」惹議挨轟歧視　韓國瑜正式道歉了

韓國瑜出訪星馬「零私務」全在拚　前大使打90↑高分：前所未見

ET快訊
中共解放軍戰機海南墜毀「2人犧牲」　現場起大火天空滿濃煙
姜丹尼爾是導火線？YouTuber爆：勝利只是「大魔王」擋劍
張庭瑚3鞠躬道歉！「喝酒回家又冒險騎車」還原酒駕經過
好市多爆紅「芋頭奶油酥」出包！內餡混塑膠　消費者怨：都吃了
獨／行政院防虐童「兒少法」修正版本沒進立院

關鍵字：韓國瑜,高雄市長,農民,農民節,酒醉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

小模穿「薄紗丁字褲」旅拍！色影師受不了...手貼酥胸4秒

15歲少女哭求「月經來」仍遭內射懷孕　結果DNA還他清白

13歲少女與男友嘿咻3次！　母在垃圾桶撿到「用過的保險套」氣瘋

陌生男子躺旁邊！正妹遭撿屍性侵...睡醒身上只剩小可愛

性愛片主角是老公！人妻氣炸提告　檢方「沖繩偷情」不起訴

張麗善一時手癢幫學生打疫苗　她公開道歉：願接受處罰

張麗善違規幫打疫苗還PO臉書！衛生局將開罰

計票進入智慧手機時代　民進黨推出「雲監票APP」 快穩準

邀農民喝一杯！　韓國瑜「一年酒醉300天」：那是講嚎洨

貓熊風波再起！「確定要送」變「要過三關」　潘恆旭狠打自己臉

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

ATM存錢！後方男持刀搶走1萬… 瞄一眼「戶頭餘額」冷笑秒還她

侯昌明參加失智父「畢業典禮」　哽咽告訴他：你放心去吧...

大陸電競飯店結合「住宿＋吃雞」 1天450元每天入住率達七成

王嘉爾.蕭敬騰.陳粒新歌全球首唱　選手驚見MATZKA..一唱就過關

張麗善一時手癢幫學生打疫苗　她公開道歉：願接受處罰

張麗善違規幫打疫苗還PO臉書！衛生局將開罰

計票進入智慧手機時代　民進黨推出「雲監票APP」 快穩準

邀農民喝一杯！　韓國瑜「一年酒醉300天」：那是講嚎洨

貓熊風波再起！「確定要送」變「要過三關」　潘恆旭狠打自己臉

鄭世維打帥哥美女牌　出動韓冰、蔣萬安站台

陳以信投書金融時報　指國民黨將重返執政

國民黨總統初選韓國瑜不領表　侯友宜：祝福他做出的選擇

李進勇任中選會主委有變數？　民進黨團悄悄撤回提案

李鴻鈞提議「降低馬路三寶上路」！　 蘇貞昌：確實有努力空間

10年內假藥激增66種　每年至少30萬童因此死亡…專家：簡直是謀殺

薔薔第4次陷涉毒風波！　爸看新聞才知…首回應「有罪就該罰」

雷霆連10季勝率達5成歷史第3　本季對爵士橫掃

中共解放軍戰機海南墜毀「2人犧牲」　現場起大火天空滿濃煙

6大壽險2月賺逾91億元　南山人壽奪下2月獲利王

蔡英文提七綱領　李義虎：激化兩岸關係、精神錯亂

護理師忍惡臭幫翻身！嬤死後「氣味顯靈」道謝...她一聞淚崩：祢解脫了

在大海安息！花蓮港務公司推「海葬心動價」　連辦3年追思會再打折

3年後上路！　值日夜班要「回歸工時計算」給加班費

美！空中俯瞰臨朐…

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

政治熱門新聞

顏清標帥兒套牢遊法失聯正妹　週..

白狼停戰館長了　只針對台獨政客

呱吉公開「北市議員薪資」細項

陳佩琪曝柯文哲很孤獨　柯P妹：..

盧秀燕籲中央好好解決空污

貓熊不來高雄了！提案人改口：個..

貓熊送韓國瑜…年賺50億！他提..

星「高雄專區」下架　韓國瑜曝真..

王浩宇：拿起筆桿保衛台灣　反嗆..

高雄警局長遭議長狠嗆「自愛點」

懶人包統整　潘恆旭6大失言風波

蔡英文將6度出訪友邦　不去吉里..

蔡英文臉書PO文　解析國安會議..

韓國瑜鬆口要做滿4年　 王金平..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜不領表　侯友宜：祝福他

高雄市長韓國瑜表明「4月不會去領表」參與國民黨內總統初選。新北市長侯友宜12日上午10時，前往新北市金山區出席「新北稼日蒔光－打造萬金杜鵑鄉」受訪表示，祝福他，讓他做出自己的選擇。

年花七千萬「動物外交」　不如先關心台灣野生本土住民

韓國瑜拿大陸訂單　蘇：小心統戰

韓國瑜選總統話未說死　周錫瑋：政治保持彈性

管碧玲：反對國民黨自經區2.0反對得理直氣壯

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 衣索比亞空難 鄧紫棋 王令麟 錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 邵庭 金門防疫戰 王令麟 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

粗心媽空中哭求飛機折返　原因曝光

台中RX男載失智爺回家　聽到對方驚人背景

勝利群組爆「有大咖女星私密片」

獨／通知輕生案　警見死者是親兒

鄭俊英「老司機群組」對話渣爆！

顏清標帥兒套牢遊法失聯正妹　週日補請

見女友小王共浴！他一封簡訊→結局神展

「聽到床搖晃」人妻凌晨驚見老公床戰義兄女兒

ATM存錢！搶匪看她「餘額」秒還她

早餐吃1顆蛋超棒！「5大好處曝光」

她月台往返8趟崩潰！長榮妹神救援

北捷驚見90°直角方塊頭！12級風吹不動

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

網瘋傳神隱少女原型　地主崩潰：求別來

特／勝利退出：BIGBANG的時代過去了

更多

最夯影音

更多

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面