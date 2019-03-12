邀農民喝一杯！　韓國瑜「一年酒醉300天」：那是講嚎洨

▲韓國瑜出席農民節表彰大會。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜12日出席由高雄市農會舉辦的「農民節表彰大會」，許多人都到場共襄盛舉。韓國瑜指出，高雄市農產品受到很多人的歡迎，大家都說高雄水果非常好吃、非常棒，但賣出去的東西品質要顧好，外銷千萬不要漏氣，最後祝福農民朋友農民節快樂。

2019農民節表彰大會在仁武區仁武里社區活動中心舉辦，表揚專業農民、農家婦女、青年農民及推廣農業有特殊成就人員，促進農業現代化，繁榮農村經濟，會中頒獎表揚共計251位農業經營表現優異模範農民，表彰他們對農業的辛勞付出。

▲韓國瑜指出，喝酒是高興，不一定要喝醉。

韓國瑜說，高雄農會現在關心佔很大市場的農產加工品，如果水果量大的時候就可加工，所以請農民朋友好好把生產履歷做好，市府及農會也會全力配合搶訂單，讓農民過更好生活。

韓國瑜還笑說，「要跟大家喝一杯，有人說我一年酒醉300天，那是講嚎洨（亂講、唬爛的意思），喝酒是高興、氣氛，大家快樂，不一定要酒醉。」隨後他代表抽出本次農民節表彰大會餐敘摸彩首獎-引擎式高壓噴霧器的幸運得主，並逐桌向農民朋友敬酒致意，為農民加油打氣。

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