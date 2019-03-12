貓熊風波再起！「確定要送」變「要過三關」　潘恆旭狠打自己臉

地方中心／高雄報導

高雄市觀光局長潘恆旭上任後爭議不斷，而他先前在臉書表示，大陸重慶動物園將要送高雄一對貓熊，卻慘遭打臉，而12日則表示，貓熊案一直都是一個建議案，但他先前接受媒體電訪時還接連聲稱「他們確定要送我們」，明顯和12日說法有所出入「自己打臉自己」。

潘恆旭先是於10日在臉書公布，大陸官方要贈送一對貓熊給高雄，未料，贈送貓熊的官方大陸全國人大代表長許沛11日卻改口，指說送貓熊為她個人意見，不代表中央對台政策，更說未接觸過潘恆旭；對此，潘恆旭12日受訪時回應，貓熊案一直都是一個建議案，需先經過大陸中央那邊的同意，目前有收到重慶動物園的參訪邀約。

▲潘恆旭上任後爭議不斷。（圖／東森新聞）

另外，潘恆旭也強調，自己完全沒跟許沛見過面，是跟許沛的副手王呂剛見面，但他日前接受《蘋果日報》電訪時，針對貓熊案一事卻聲稱「他們確定要送我們」，而他12日卻改口「如果我們要貓熊，要經過台灣的議會同意，大陸那邊要有中央林業局還有國台辦的同意，我們會具體落實貓熊的計畫、會積極爭取，如果議會同意，我們會全力以赴，6月我們有收到邀請到重慶動物園參訪。」明顯與先前說法有所出入，狠狠打臉自己。

此外，潘恆旭也於12日在臉書發文表示，「3月1號來壽山動物園交流的是##渝台交流協會主任王呂剛，在二會提案的人大代表是許沛，我受訪時就說的很清楚此案要過三關」。

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