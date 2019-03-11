81歲擔任志工13年　即將榮退獲鄭文燦頒感謝狀

▲鄭文燦頒感謝狀給高齡志工。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

現年81歲，在桃園市社會局擔任13年的高齡志工董玉雪，即將榮退，11日於社會局假桃園區舉辦的「社會有情．志工有愛」感恩餐會中，獲市長鄭文燦頒發感謝狀。鄭文燦表示，社會局社福志工有400多人，多年來，提供熱忱及多元服務，期盼更多市民朋友加入志工行列，為己創造生命的價值。

桃園市政府社會局11日辦理志工感恩餐會，邀請社會局所屬17個志工隊400多位志工參加，感謝志工夥伴們，協助市府推動的各項市政服務，會中並頒發資深榮退志工感謝狀及資深服務獎與熱心服務獎。

▲鄭文燦頒感謝狀給資深志工。▼社會局舉辦「社會有情．志工有愛」感恩餐會。（圖／社會局提供）

社會局說，現年81歲的資深志工董玉雪，自2006年起在北區老人文康中心服務13年、共服務2,015小時，另在社會局服務超過10年以上的資深服務獎共有鍾新金等4人獲得，目前該局所屬的400多位志工，提供的服務，包括在市府內提供洽公民眾社福諮詢、或各區家庭服務中心協助社工進行弱勢關懷及訪視、在老人文康中心提供長者健康促進服務、以及在身障館及新住民家庭服務中心志工隊協助新住民朋友等。

社會局長王安邦表示，社會局將整合轄下各志工隊服務情形，統一規劃志工教育訓練、服勤制度、獎勵措施等，並提供社會局志工管理經驗，作為市府各局處及各志工運用單位參考。