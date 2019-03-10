鄭文燦赴美見ICF共同創辦人談智慧城市　桃園被讚亞洲典範

▲桃園市長鄭文燦訪美行與ICF共同創辦人會面。（圖／桃園市政府提供，以下同）

政治中心／綜合報導

桃園市長鄭文燦於美東時間9日上午與「智慧城市論壇」（Intelligent Community Forum, ICF）共同創辦人Louis Zacharilla就桃園現況與未來發展可能進行會面，除了科技發展外，也討論到「協助青年創業」、「讓有能力的年輕人留在國內」等重要目標。

Louis在會談中指出，桃園做了很多智慧城市發展與應用，很多項目都可說是亞洲地區的典範，「希望下回到台灣能夠親自參訪」

鄭文燦則表示，桃園最具代表性的智慧科技是桃園市市民卡，功能不僅可作為員工證、學生證等，也提供小額電子錢包、繳納規費及搭乘機場捷運等優惠。另外，他也介紹了桃園工業區設置的「空氣盒子」能收集第一手的空汙資訊，在大數據分析後鎖定汙染源，對環境保護層面的幫助相當大。

鄭文燦提到，在教育的部分各級學校有「數位教室」的建置，內容包括平板和戶外學習，希望達到「縮短城鄉差距」、「無限學習」的目標。

「如何讓有能力的年輕人才留在國內，是城市、國家發展的重要目標。」鄭文燦說，桃園透過提供創業資金、技術交流機會、費用較低廉的辦公空間等資源，希望能協助青年在桃園創業，也讓在地人才及智慧科技創新企業能夠接軌國際，讓台灣成為「亞洲智慧科技發展的民主典範國家」。

▲鄭文燦與ICF共同創辦人談及智慧城市的發展。