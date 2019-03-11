台東地方產業創新研發開跑　最高可獲100萬元補助

▲台東縣地方產業創新研發開跑，最高可拿百萬補助。（圖／記者楊均典攝）

記者楊均典／台東報導

為鼓勵中小企業進行創新研發，朝永續發展方向邁進，台東縣政府今年持續推動地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)，將於3月14日起至5月31日止進行公告受理，歡迎台東縣中小企業一起加入技術與產品創新研發之行列！

台東縣政府財政及經濟發展處表示，台東縣府自7年前起推動執行地方型SBIR計畫，帶動中小企業積極投入地方特色產業之研發，計畫推動至今，政府資源已投入超過3,900萬，計有66家次業者獲得補助，預估已超過1億元以上之創新產品產值；108年度中央及地方亦將投入新臺幣800萬元之計畫補助總額，預計補助12家次以上業者進行創新研發，每家業者最高可獲得100萬元補助款！



另外，地方型SBIR計畫廣宣說明會與計畫撰寫課程陸續規劃中，預計於3月18日(市區場台東縣政府)、3月19日(海線場東河鄉公所)、3月20日(南迴場大武鄉公所)及3月21日(縱谷場池上鄉公所)辦理4場次計畫廣宣說明會，協助欲申請計畫之中小企業了解計畫內容及申請方式，現場亦邀集相關輔導團隊及專家蒞臨指導交流，並進行歷年成果案例分享，期望帶動在地業者積極投入地方產業創新研發，提升地方產業聚落創新研發之能量。

本計畫相關訊息敬請關注台東縣地方型SBIR網站(https://www.taitungsbir.org/)或台東縣一站式產業輔導網(http://bdsone.taitung.gov.tw/index.php