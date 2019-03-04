228連假台東縣遊客40萬人次　整體觀光產值21億

▲228連假遊客擠爆台東。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

今年228適逢周四彈性放假，連續4天假期，眾多遊客紛紛選擇來到空氣清新、氣候溫暖的台東旅遊。據台東縣政府的統計，2月28日至3月3日台東的總交通流量破12萬車次，與2年前的228四天連假相比增加1.6萬車次；台東縣轄旅遊人次約40萬人次，遊客也較2年前成長15.37%，台東縣旅宿業住房率部分普遍達9成，整體觀光產值估算上看新台幣21億元。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，4天假期讓許多民眾出遊意願增加，統計景點中較受歡迎景點前5名景點分別是台東森林公園、小野柳、鹿野高台、水往上流及三仙台，連假期間的天候多為晴天，氣候舒適，連帶增加旅客出遊意願，也間接反應在景點遊客人數裡。

台東縣政府指出，接下來的3、4月份氣候正是到台東運動的好季節，許多國內外運動賽事紛紛選在台東舉辦，其中IRONMAN國際鐵人三項賽事將於24日登場，以及4月28至29登場的Challenge Taiwan國際鐵人三項賽事，預計將吸引數千名來自世界各地三鐵好手報名參賽，台東縣長饒慶鈴也邀請所有喜愛運動賽事的朋友到台東觀賽，一方面享受台東的好山好水好人情，也可近距離的為選手加油，感受賽事熱度。