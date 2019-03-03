民眾尋親「找錯路」　熱心員警伸援手

▲員警洪壽嶺協助廖姓民眾找到罹患眼疾剛出院返家休養的陳姓妹夫家。（圖／記者楊均典翻攝）



記者楊均典／台東報導

台東關山警察分局鹿野分駐警員洪壽嶺執行中華路與光榮路口交通疏導勤務，看見一民眾臉上露出焦慮表情在路旁徘徊，隨即主動上前詢問，原來廖民從新北市到台東探望親戚，結果因記錯地址而迷路，員警展現服務熱忱，協助確認地址後，因該地區較為偏僻，以巡邏車載送其前往，廖民探視畢至火車站搭車前，還特別繞到分駐所，再次向兩位員警表達感謝之意，並且大讚「有您真好」！

台東縣警察局關山分局於228連續假期期間，編排警力於各路段，以維護交通順暢及安全，2日鹿野分駐所警員洪壽嶺執行10至12時中華路與光榮路口交通疏導勤務，見一民眾面露焦躁的在路旁徘徊，隨即主動上前詢問。

原來這位廖姓民眾是搭乘6時25分普悠瑪號，從台北至鹿野欲探望罹患眼疾剛出院返家休養的陳姓妹夫，但依住址卻遍尋不著，不知如何是好，員警見天侯炎熱，所以先帶其返所。

洪壽嶺與擔服值班勤務的副所長林嘉祥幫忙找尋，林副所長先以電話跟廖民兒子聯繫，但他也不確定住址為何，同時間員警也去電詢問鹿野村村長張英宏，但張村長表示「沒聽過這條路」。

正當一籌莫展時，陳姓妹夫的兒子來電告知「正確」路名及地址，這下才知道，原來是廖民「聽錯」路名，難怪連村長都沒聽過這條路，但因住家位處偏僻，員警遂以巡邏車協助載送，讓他一圓探視妹夫的心願。

廖姓民眾欲搭車返回臺北前，再次至所內表達謝意，亦大讚「有您(警察)真好」！並與洪員在所前合影，留下這感動的一刻！