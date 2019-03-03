車站旅服中心　優質服務為台東加分

▲台東縣長饒慶齡巡視火車站旅服中心。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

將「觀光領航」列為施政要點的台東縣長饒慶鈴，3日特地選擇搭乘火車返回台東，以旅客視角親赴全新啟用的旅遊服務中心視察，饒慶齡以英語與值班的志工詢問如何搭乘交通工具前往縣內的各景點觀光旅遊。饒縣長表示，現今從網路獲取旅遊資訊非常便利，因此旅遊服務中心貼心旅客，以網路及APP提供多種旅遊資訊，使旅客放心暢遊台東。

位於台東車站的旅遊服務中心，為因應228連假期間的廣大遊客，搶先於上周正式啟用，饒慶齡特地由台北搭乘火車返回台東，出站後利用假期最後1天，替服務人員加油打氣。

旅服中心共有2人值班，現場示範如何協助旅客獲得資訊，以及提供訂購船票及住宿等多項貼心服務，饒慶齡以英語立即現場進行諮詢考驗如何自火車站搭乘大眾交通工具，前往市區及縣內各景點，在饒縣長視察的同時，一位將返北的廖先生也入內參觀，饒慶齡也親自介紹及分贈旅遊DM，廖先生向縣長保證會向親朋好友推銷台東之美。

饒慶齡表示，台東不僅擁有最美麗的自然美景，充滿熱情的台東人也是台東最美的事物，因此勉勵旅服中心職員持續保有服務熱忱，提供旅客最好的服務，持續創造感動為台東加分，未來旅服中心也會陸續增加相關的宣傳DM或資訊，讓旅人或來接送朋友的鄉親獲得更多觀光旅遊活動的資訊。

▲台東縣長饒慶齡(右)巡視火車站旅服中心。（圖／記者楊均典翻攝）