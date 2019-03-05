台大校園徵才9日盛大登場　近3萬家企業供2.5萬職缺等你選

▲台大校園徵才9日將登場，今年預計提供2萬5千個職缺 。（圖／記者周康玉攝）

記者許展溢／台北報導

台灣大學校園徵才將在9日登場，由校長管中閔揭開序幕，今年主題定為「跨界．創新．整合—驅動工作大未來」，共有297家企業參加，設攤超過423個攤位，估計提供超過2萬5千個職缺，分多元產業區、新南巷等專區，較去年增加約5千職缺，包括台積電、群創、友達等多知名企業都有加入。

台大表示，隨著大數據、人工智能、物聯網、雲端運算的巨浪席捲而來，在「台大2028，邁向創校百年」藍圖中，台大2個主要發展方向為「國際化」與「大學轉型」，在科技部支持下成立的「台大國際產學聯盟」，則以「跨界」、「創新」與「整合」的思維，結合專業的行政團隊與產業專家的經營團隊，重新架構學校與產業之間的合作新模式。

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台大指出，在各企業踴躍參與及支持下，博覽會中參與企業將介紹各產業發展趨勢，並召募未來所需人才，這次校園徵才系列活動共有297家企業參加，活動項目中企業博覽會423個攤位，另外，公司說明會68家、企業參訪21家，估計提供超過2萬5千個職缺，較去年增加約5千個職缺。

台大說明，今年規劃產業專區分別為，多元產業區、金融區、集團區、資訊科技區、人力仲介區、新南向專區及國產學聯盟會員等專區，相關資訊都可以上活動網頁查詢，9日當天也將邀請台積電董事長、台大電機工程學系校友劉德音代表企業界致詞。

