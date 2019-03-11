　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

罕見！學甲慈濟宮神明分靈　馬英九頒匾：兩岸連神都一樣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲前總統馬英九專程到台南學甲慈濟宮上香祈福，一起頒贈【同根同祖】匾額給大陸泉州麒麟山慈濟宮，並迎回一尊新開光的保生大帝神尊，創下罕見大陸從台灣分靈神明案例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前總統馬英九專程到台南學甲慈濟宮上香祈福，一起頒贈「同根同祖」匾額給大陸泉州麒麟山慈濟宮，並迎回一尊新開光的保生大帝神尊，創下罕見大陸從台灣分靈神明案例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

保生大帝台灣開基祖廟台南學甲慈濟宮11日熱鬧滾滾，前總統馬英九專程到來，與世界保生大帝廟宇聯合總會總會長王文宗，一起頒贈「同根同祖」匾額給大陸泉州麒麟山慈濟宮，連同一尊新開光的保生大帝神尊，一起迎回大陸泉州麒麟山慈濟宮，創下罕見大陸從台灣分靈神明案例。

▲前總統馬英九專程到台南學甲慈濟宮上香祈福，一起頒贈【同根同祖】匾額給大陸泉州麒麟山慈濟宮，並迎回一尊新開光的保生大帝神尊，創下罕見大陸從台灣分靈神明案例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

馬英九11日上午10時許在國民黨台南市立委補選候選人謝龍介等人陪同下，來學甲慈濟宮上香，下車時受到台南鄉親們熱烈歡迎，一聲聲「總統好！」此起彼落，好不熱鬧。

▲前總統馬英九專程到台南學甲慈濟宮上香祈福，一起頒贈【同根同祖】匾額給大陸泉州麒麟山慈濟宮，並迎回一尊新開光的保生大帝神尊，創下罕見大陸從台灣分靈神明案例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

馬英九強調，從這次大陸從台灣分靈神明罕見案例來看，更顯示兩岸宗教交流非常重要，我們的祖先不僅是來自中國大陸，「連神都是一樣的」。馬英九還問現場民眾說，保生大帝在慈濟宮已經住了300多年，這顯示對慈濟宮相當滿意，所以這個廟會越來越旺，「大家說對不對啊？」台下民眾聞言報以熱烈掌聲。

▲前總統馬英九專程到台南學甲慈濟宮上香祈福，一起頒贈【同根同祖】匾額給大陸泉州麒麟山慈濟宮，並迎回一尊新開光的保生大帝神尊，創下罕見大陸從台灣分靈神明案例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

身兼世界保生大帝廟宇聯合總會總會長的學甲慈濟宮董事長王文宗表示，有關泉州豐澤麒麟山慈濟宮，和學甲慈濟宮的因緣，根據麒麟山慈濟宮董事長葉德成指稱，他在20歲開始和保生大帝和太子爺結緣。2005年6月份，在泉州中山南路佛具店看到有人拿1尊軟身保生大帝金身要賣，當下直覺這神尊跟其有緣犀，立馬用人民幣500元買下，請回安座。直到2010年，保生大帝指示建置泉郡麒麟山慈濟宮，宮廟建置同時，雕塑大尊保生大帝金身，迨建置完成時，依指示將小尊金身入神置於大尊金身（三大帝）肚子裡。

▲前總統馬英九專程到台南學甲慈濟宮上香祈福，一起頒贈【同根同祖】匾額給大陸泉州麒麟山慈濟宮，並迎回一尊新開光的保生大帝神尊，創下罕見大陸從台灣分靈神明案例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王文宗說，去年10月他率領31位幹部宮廟100人前往大陸泉州花橋慈濟宮訪宮參香時，保生大帝下旨說明：麒麟山慈濟宮董事長葉德成2005年於民間請回的保生大帝金尊，正是台灣學甲慈濟宮的分靈，並指示必須到台灣學甲慈濟宮正式請靈來麒麟山慈濟宮奉祀。

11日上午已經雕塑完成的保生大帝金身，慈濟宮請來法師以古制禮儀式在大殿進行開光點眼後，前總統馬英九相當重視特別前來慈濟宮，與世界保生大帝廟宇聯合總會總會長、慈濟宮董事長王文宗一起頒贈【同根同祖】匾額，連同新開光分靈的保生大帝神尊，由大陸泉州麒麟山慈濟宮董事長葉德成等人，一起迎回大陸泉州麒麟山慈濟宮奉祀，前總統馬英九也受到眾多鄉親的熱烈歡呼，場面熱鬧況。

ET快訊
又是波音737 MAX！衣航與獅航空難前都曾「死亡俯衝」
追思會公開婚訊「她把我藏3年...」　江倩齡老公淚崩：心很痛
吃不胖神話GG！45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」　網笑：老天

關鍵字：馬英九,頒匾,慈濟宮,同根同祖

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞…與丈夫「超暖相遇」

獨／高市警局長深夜帶隊快打偵測　神結局基層眼眶紅了

金錢豹酒女為幫男友開店　慘遭灌醉撿屍...渣男嗆：妳有要我戴套

高雄舞廳臨檢！百名爆乳妹羞遮臉...「阿嬤級」小姐求饒別拍：孫子會看到

「叫床聲快沒了，好緊張」　男師偷情被捉姦嚇到裸奔逃

影／「好奇女生尿尿」清大生穿裙戴假髮潛入淡大女舍廁所...偷拍蜜臀

開趴到一半突然森77！他亮槍耍狠「誤擊自己左大腿」...被抓糗抱頭趴地

見警車就跑！他暗夜溜出找叔叔　警查出是協尋人口

罕見！學甲慈濟宮神明分靈　馬英九頒匾：兩岸連神都一樣

花蓮港迎今年第一艘國際郵輪　威士特丹號搭載1909遊客靠港

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

嫌開贓車拒捕！美警狂開15槍　近距離擊斃網怒：根本謀殺

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出

潘瑋柏「找謝金燕」全場笑翻　一秒回神怒喊：我要提告！

接捧花有詛咒！半年不婚「單身3年」　只包白包...韓國與台10種婚禮差異

見警車就跑！他暗夜溜出找叔叔　警查出是協尋人口

罕見！學甲慈濟宮神明分靈　馬英九頒匾：兩岸連神都一樣

花蓮港迎今年第一艘國際郵輪　威士特丹號搭載1909遊客靠港

長榮中學高品霓及黃研綸　榮獲港科大、港中大全額獎學金

防制街頭暴力及酒駕　安平警持續強勢執法護市民

白河警連三日擴大臨檢　打擊街頭暴力拼治安

治安零容忍　連續臨檢宣導杜絕酒駕暴力

連三天鐵腕擴大臨檢　阿仁局長勤教慰勉員警

蘆洲警防制聚眾鬥毆滋事　分局長陳杏結親帶隊強力臨檢掃蕩

終於要見面！選後首次在高雄見面陳其邁　韓國瑜：希望老友挺大機場計畫

減肥也能吃澱粉！地瓜、綠豆...3大「高纖優勢」瘦更快

環團民間能源會議　李遠哲：化石燃料影響健康要課徵碳稅

UBA／決賽進軍小巨蛋　12日12：00怎麼搶票看這裡

超噁！羊肉爐驚見全屍...「4肢完整眼睛翻白」　網作嘔：料理鼠王想不開

高雄重大建設等中央點頭　陳其邁：歡迎韓國瑜多多北上交流

新店安和觀光夜市人氣攤販　整顆飽滿肥嫩的章魚燒

他剔牙睡著「牙籤漂流體內9公尺」　發燒4天腹腔膿瘍！

電玩主機被沒收不爽！美國11歲兒子槍擊州警老爸

中正大學校長連任表決剩7天！　高教工會曝「6成教師」都反對

影／紅燈1分鐘！騎士下車「健身壓馬路」　功夫式劈腿收操…千人笑瘋：去看病

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

地方熱門新聞

選後首次高雄見「邁」　韓：希望..

無懼泥地參賽　南榮管樂隊得第一

馬英九頒匾大陸慈濟宮　人神都來..

鐵腕擴大臨檢　阿仁局長勤教慰勉

防制聚眾鬥毆滋事　警臨檢掃蕩

宜蘭郵局美食免費送

長中2名學生　榮獲港科大、港中..

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下..

心愛栗翅鷹失蹤　懇請民眾提供線..

南區就業博覽會　成大登場

辣模星諠E大杯　邪惡深V視角開..

風雨同心相挺郭國文　守護台南

警官大喜日　宣導治安維護

1元「福田水餃」回高雄4個月熄..

更多熱門

相關新聞

馬英九批年改　蘇貞昌：他光說不做害台灣差點破產

前總統馬英九8日批評總統蔡英文的年金改革政策，直言「現在的政府對軍公教下手，但對勞工不敢」。對此，行政院長蘇貞昌10日受訪時回應，「民進黨執政從不敢對任何人民開刀」，並狠批馬英九執政時再三說，如果年金不改，就像火車會墜崖，「但只會講卻不做，害得台灣差點就要破產」。

朱立倫提核廢料2去處　 以芬蘭、瑞典為學習目標

馬英九：公投反廢核　蔡拒面對事實

與王金平「二次年改」互別苗頭　朱立倫：會提具體建議

北市黨部餐會　馬吳王罕見同場「互動微妙」

讀者迴響

發燒話題

王金平 衣索比亞空難 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭藏洋蔥

高雄飯店玻璃超乾！遠視妹拍9秒影片笑壞網

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫面

買過4台TOYOTA的鐵粉試駕新RAV4

飯裡常有蟑螂…夫崩潰求離噁妻！

麻醉醫甩妻女衝醫院救人！車竟被拍：PO網公審

女店員問一句　他小鹿亂撞下秒超糗衝出門外

吃不胖神話GG！45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」

元元撞臉《玩很大》女神！相似度99%

法航客機引擎熄火　500乘客狂祈禱

4歲兒上學遭罰天天哭　父看影帶：心都碎了

前女友「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！婆婆霸氣開戰

24歲女到澳洲打工旅遊！遭人販農主豬棚性侵

陳珮騏消失八點檔　認了劃休止符

更多

最夯影音

更多

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面