罕見！學甲慈濟宮神明分靈　馬英九頒匾：兩岸連神都一樣

▲前總統馬英九專程到台南學甲慈濟宮上香祈福，一起頒贈「同根同祖」匾額給大陸泉州麒麟山慈濟宮，並迎回一尊新開光的保生大帝神尊，創下罕見大陸從台灣分靈神明案例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

保生大帝台灣開基祖廟台南學甲慈濟宮11日熱鬧滾滾，前總統馬英九專程到來，與世界保生大帝廟宇聯合總會總會長王文宗，一起頒贈「同根同祖」匾額給大陸泉州麒麟山慈濟宮，連同一尊新開光的保生大帝神尊，一起迎回大陸泉州麒麟山慈濟宮，創下罕見大陸從台灣分靈神明案例。

馬英九11日上午10時許在國民黨台南市立委補選候選人謝龍介等人陪同下，來學甲慈濟宮上香，下車時受到台南鄉親們熱烈歡迎，一聲聲「總統好！」此起彼落，好不熱鬧。

馬英九強調，從這次大陸從台灣分靈神明罕見案例來看，更顯示兩岸宗教交流非常重要，我們的祖先不僅是來自中國大陸，「連神都是一樣的」。馬英九還問現場民眾說，保生大帝在慈濟宮已經住了300多年，這顯示對慈濟宮相當滿意，所以這個廟會越來越旺，「大家說對不對啊？」台下民眾聞言報以熱烈掌聲。

身兼世界保生大帝廟宇聯合總會總會長的學甲慈濟宮董事長王文宗表示，有關泉州豐澤麒麟山慈濟宮，和學甲慈濟宮的因緣，根據麒麟山慈濟宮董事長葉德成指稱，他在20歲開始和保生大帝和太子爺結緣。2005年6月份，在泉州中山南路佛具店看到有人拿1尊軟身保生大帝金身要賣，當下直覺這神尊跟其有緣犀，立馬用人民幣500元買下，請回安座。直到2010年，保生大帝指示建置泉郡麒麟山慈濟宮，宮廟建置同時，雕塑大尊保生大帝金身，迨建置完成時，依指示將小尊金身入神置於大尊金身（三大帝）肚子裡。

王文宗說，去年10月他率領31位幹部宮廟100人前往大陸泉州花橋慈濟宮訪宮參香時，保生大帝下旨說明：麒麟山慈濟宮董事長葉德成2005年於民間請回的保生大帝金尊，正是台灣學甲慈濟宮的分靈，並指示必須到台灣學甲慈濟宮正式請靈來麒麟山慈濟宮奉祀。

11日上午已經雕塑完成的保生大帝金身，慈濟宮請來法師以古制禮儀式在大殿進行開光點眼後，前總統馬英九相當重視特別前來慈濟宮，與世界保生大帝廟宇聯合總會總會長、慈濟宮董事長王文宗一起頒贈【同根同祖】匾額，連同新開光分靈的保生大帝神尊，由大陸泉州麒麟山慈濟宮董事長葉德成等人，一起迎回大陸泉州麒麟山慈濟宮奉祀，前總統馬英九也受到眾多鄉親的熱烈歡呼，場面熱鬧況。