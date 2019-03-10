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馬英九批只敢對軍公教下手　蘇貞昌：他光說不做害台灣差點破產

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 立委陳超明 許淑華 陳雪生 楊曜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

前總統馬英九8日批評總統蔡英文的年金改革政策，直言「現在的政府對軍公教下手，但對勞工不敢」。對此，行政院長蘇貞昌10日受訪時回應，「民進黨執政從不敢對任何人民開刀」，並狠批馬英九執政時再三說，如果年金不改，就像火車會墜崖，「但只會講卻不做，害得台灣差點就要破產」。

馬英九8日晚間出席全國公教軍警消聯合總會餐敘時，談及軍公教年金改革表示，「蔡政府敢對軍公教下手，對勞工不敢，這不是一個好的政策」，並承諾未來國民黨若有機會拿回政權，一定做出相當程度的改變，也提及卸任前曾提醒蔡英文年金改革要做，但後來的法案版本不符大家期待。

對此，蘇貞昌上午替三重立委補選候選人余天站台時表示，「民進黨執政從不敢對任何人民開刀」，民進黨就是幫助勞工，幫助讓現在繳錢的軍公教，未來也領得到，並狠批馬英九執政時親口再三地說，如果年金不改，就像火車會墜崖，「只會講卻不做，害得台灣差點就要破產」。

針對蔡英文政府推動年改，蘇貞昌說，現在小英政府執政，很認真的來做，就算過程中，有讓大家不滿意的地方，但也是為了讓現在繳錢的軍公教，未來領得到年金，希望大家多體諒，國家應該長長久久，可以長治久安。

蘇貞昌也批評，大家可以看到只敢自己講，不能讓台灣長治久安，現在又為了選票亂開支票，「這種才是不負責任的政治人物，鬼混的政治人物，鬼混的政黨」。

另外，高雄市長韓國瑜日前喊「所有鬼混的政治人物和政黨都要下台」，蘇貞昌說，「這我倒是同意韓市長講的一句話」，誰在衝、誰在混，比比看就知道。

▼蘇貞昌陪同余天進行掃街拜票。（圖／余天辦公室提供）

▲▼蘇貞昌陪同余天進行掃街拜票。（圖／余天辦公室提供）

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關鍵字：馬英九,蘇貞昌,年金改革,年改,軍公教

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