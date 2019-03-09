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與王金平「二次年改」互別苗頭　朱立倫：會提具體建議

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記者蔡浩祥／台北報導

前立法院長王金平拋出「二次年改」，引發黨內相當關注。前新北市長朱立倫晚間出席北市各黨部主管餐會受訪表示，年改不是不能改，用「減法」只會造成經濟傷害，應用「加法」思考，表示會提出年改政策的具體建議。

▲▼朱立倫。（圖／記者黃克翔攝）

▲前新北市長朱立倫。（圖／記者黃克翔攝）

餐會現場，除前總統馬英九、黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、中央委員連勝文等黨內要角，已表態角逐2020總統大選，包括前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、台北縣長周錫瑋，皆陸續到場與會。

朱立倫強調，年改要有幾個基本要件，一是「信賴原則」，同時顧慮社會公平正義，各行各業應一併考慮，不能羞辱軍公教。

他指出，用「減法」只會造成經濟傷害，政府應思考如何用「加法」，讓經濟更為蓬勃，以解決年改問題。

 ▲朱立倫與吳敦義同場，朱以「報告主席」開場。（圖／記者黃克翔攝）

▲朱立倫與國民黨主席吳敦義同場，朱以「報告主席」開場。（圖／記者黃克翔攝）

針對年改議題，除朱立倫表示會提出具體政策建議，同場的前總統馬英九、前副總統吳敦義也有所表示。

面對王金平所提「二次年改」，馬僅簡短回應，「該改的部分還是要改，還是要檢討」；記者追問是否支持，馬表示，「遲早會發生」。

▲馬英九、吳敦義。（圖／記者黃克翔攝）

▲前總統馬英九、前副總統吳敦義同時到場。（圖／記者黃克翔攝）

吳敦義則表示，他很早就講，但沒有用「二次年改」來講，不希望改二次、三次，國民黨要重返執政，有些東西就要撥亂反正，蔡政府的年改不具公平、合理，違法《憲法》、法律規定，刻痕太深。

他表示，一定要讓公教軍警人員在職時間，維護尊嚴、生活；退職、退伍或除役後，能維持尊嚴、生活溫飽，才能讓政府機器運作良好，否則就是鼓勵。

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關鍵字：王金平,馬英九,朱立倫,吳敦義,二次年改

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