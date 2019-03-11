快揪好友「全家餐一咖」！挑戰台日韓炒飯知識王　預測成功爽抽好禮

▲全家餐一咖 台日韓炒飯知識王。（影／ETtoday）

消費中心／綜合報導

在全台擁有超過一萬多家的便利商店，不僅吸引上班族每天購買咖啡，更是許多外食族填飽肚子的好選擇，不論是燴飯、炒飯、義大利麵還是小火鍋、沙拉等，通通都能買到。而這些超商美食的背後都有些小知識，因此《ETtoday東森新聞雲》特地與全家便利商店打造「全家餐一咖」美食益智綜藝節目，並祭出多項好禮，讓網友們一起參與玩樂。





「全家餐一咖」美食益智綜藝節目由法國藍帶廚師FRED擔任主持人，將在每集節目中接受來賓挑戰，若挑戰成功者則可以帶回1萬塊獎金，反之則會出動超驚悚電椅懲罰道具，電到頭皮發麻尖叫爆表。第一集來賓請來高顏值綜藝女神熊熊來挑戰。一位是才貌雙全又是專業主廚的FRED，另一邊是聰明機智又常參加綜藝節目的熊熊，這兩人到底誰才是「台日韓炒飯知識王」呢？







網友可到《ETtoday星光雲》粉絲團留言，到底第一集會是FRED還是熊熊獲勝？預測成功的網友將有機會抽到 PQi power 6000CV 可充式鋰行動電源（1名），或是100元全家禮物卡（10名），機會難得，有留言就有機會抽到喔！









「全家餐一咖」第一集「台日韓炒飯知識王」猜題題目將運用全家新推出的三道炒飯新品來出題，其模擬專門店炒飯製成，並用大火直火爆香炒入味，把所有食材香味鎖在米飯中，每粒米飯都有滋有味，再加上豐富的配料，不論是大塊手切香腸、唐揚雞還是韓式炸雞等，通通都看得到真材實料，讓人看了直呼好想吃呀！「全家餐一咖-台日韓炒飯知識王」將於3/13盛大播出，想知道更多台日韓炒飯知識，3/13一定要揪好友鎖定「全家餐一咖」！