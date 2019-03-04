開工喝杯提神！伯朗咖啡買一送一　超商冰沙全品項特價29元

消費中心／綜合報導

結束228四天連假，上班族又要回到工作崗位，讓不少人感到哀傷。對此，不少業者今天（3/4）推出開工咖啡優惠，幫大家提振精神，好好迎接挑戰。

★伯朗咖啡全台門市於今日開工加碼推出咖啡分享日，以原價購買飲品任一杯，就送任一杯，不限品項、容量，以價高者計算。

★3/4、3/5二天購買相同大小、冷熱、品項金鑛咖啡自製飲品，可享第二杯5折優惠。

★自即日起至3/26止，凡於全台7-ELEVEN購買西雅圖盒裝系列商品，享買一盒送一盒優惠，不限同品項；價低者折扣；限盒裝規格。

★肯信餐飲集團聯合旗下三品牌，包含跳舞香水、咖啡廚房、COFEIN CAFE，全台總計8家門市，於3/4至3/6連續三天舉辦Digo會員專屬的「咖啡或飲品買一送一」優惠活動。

★於3/4當天凡出示PAUL官方的「LINE優惠券」，即享外帶咖啡、茶飲買一送一，每人最多限購兩組口味、容量、冰熱相同飲品，不提供寄杯服務與外送服務。

★即日起至4月23日止，購買萊爾富Hi Café 萊冰der冰沙全品項，即享單杯特價29元，包含美祿恐龍冰沙、焦糖拿鐵冰沙、摩卡咖啡冰沙、芒果牛奶冰沙與草莓牛奶冰沙，共5種口味。

★頂好自即日起至3/6，推出熱美式咖啡特價15元優惠。

★愛買自即日起到3/12舉辦「咖啡大賞」，精選百款熱銷咖啡最低買一送一起，並引進德國、日本等各國質感咖啡，同步推出20款咖啡機、咖啡壺最低6折起。

★美廉社目前有11家門市販售現泡咖啡，並自即日起至3月25日推出大杯冰拿鐵買一送一優惠，其他現磨咖啡同價位第2杯5折。