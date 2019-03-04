　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

開工喝杯提神！伯朗咖啡買一送一　超商冰沙全品項特價29元

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

消費中心／綜合報導

結束228四天連假，上班族又要回到工作崗位，讓不少人感到哀傷。對此，不少業者今天（3/4）推出開工咖啡優惠，幫大家提振精神，好好迎接挑戰。

▲▼咖啡優惠 。（圖／業者提供）

★伯朗咖啡全台門市於今日開工加碼推出咖啡分享日，以原價購買飲品任一杯，就送任一杯，不限品項、容量，以價高者計算。

★3/4、3/5二天購買相同大小、冷熱、品項金鑛咖啡自製飲品，可享第二杯5折優惠。

★自即日起至3/26止，凡於全台7-ELEVEN購買西雅圖盒裝系列商品，享買一盒送一盒優惠，不限同品項；價低者折扣；限盒裝規格。

▲▼西雅圖咖啡 。（圖／業者提供）

★肯信餐飲集團聯合旗下三品牌，包含跳舞香水、咖啡廚房、COFEIN CAFE，全台總計8家門市，於3/4至3/6連續三天舉辦Digo會員專屬的「咖啡或飲品買一送一」優惠活動。

★於3/4當天凡出示PAUL官方的「LINE優惠券」，即享外帶咖啡、茶飲買一送一，每人最多限購兩組口味、容量、冰熱相同飲品，不提供寄杯服務與外送服務。

▲▼咖啡優惠 。（圖／業者提供）

★即日起至4月23日止，購買萊爾富Hi Café 萊冰der冰沙全品項，即享單杯特價29元，包含美祿恐龍冰沙、焦糖拿鐵冰沙、摩卡咖啡冰沙、芒果牛奶冰沙與草莓牛奶冰沙，共5種口味。

★頂好自即日起至3/6，推出熱美式咖啡特價15元優惠。

★愛買自即日起到3/12舉辦「咖啡大賞」，精選百款熱銷咖啡最低買一送一起，並引進德國、日本等各國質感咖啡，同步推出20款咖啡機、咖啡壺最低6折起。

★美廉社目前有11家門市販售現泡咖啡，並自即日起至3月25日推出大杯冰拿鐵買一送一優惠，其他現磨咖啡同價位第2杯5折。

▲▼咖啡優惠 。（圖／業者提供）

ET快訊
20輪胎全刺破！連假遊宜蘭..5車慘遭「環繞式」噴漆
前面車主開窗丟一袋垃圾　賈靜雯火大敲車門丟回去：沒在怕
彰化放棄主辦2020台灣燈會讓給台中　 網酸：縣長英明真是先
廚餘桶棄嬰DNA報告出爐　與新加坡小情侶血跡吻合

關鍵字：超商,便利商店,咖啡,優惠,開工,連假,拿鐵,冰沙,買一送一

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

還有「秘密武器」！小7開賣達美樂現烤披薩...下一步也要導入生啤酒

3分鐘手作現烤！小7開賣「達美樂披薩」了　連轟炸雞腿都能吃到

好市多「懶人新神物」好吃又方便　網激推：一口氣吃3杯！

Hello Kitty 45週年「限量夢幻逸品」來了！康是美滿388元就能加購

超商冰拿鐵漲5元「50→55」！全家解釋原因：奶量增加10％

免年費、免綁約！單次計費首小時100元　小7健身房台中也有了

全新升級不加價！萊爾富期間限定「莊園咖啡」限量上市了

開工喝杯提神！伯朗咖啡買一送一　超商冰沙全品項特價29元

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

婦人速食店大聲唱歌「不買餐」　遭投訴反嗆警：我曾經消費過

路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑...尷尬退出鏡頭外

埃及聖䴉30年極速複製近萬隻　威脅生態... 林務局：空氣槍撲殺

吳宗憲自白：我欠大飛一個道歉　認牽線「富二代」給楊晨熙

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

免年費、免綁約！單次計費首小時100元　小7健身房台中也有了

全新升級不加價！萊爾富期間限定「莊園咖啡」限量上市了

開工喝杯提神！伯朗咖啡買一送一　超商冰沙全品項特價29元

健檢紅字出爐！「維生素D不足」竟奪冠　醫教15分鐘能改善

高雄有溫度的音樂Bar！必吃黑麻麻牽絲燉飯、客製夢幻調酒

雲端最有錢／會玩更會存錢!　小資男女的「百萬記帳」術

辱罵蔡英文　張瑞竹親曝「討厭民進黨原因」：一上台生意就沒了

布沙爾推特打賭約會男大生　將改編愛情喜劇電影

小英拋台日安保對話　《環時》怒斥：民進黨死抱台獨，死路一條

離奇受困國小蓄水池超過1天　婦：我就是爬不上來

5車被噴漆20輪胎全遭刺破！　網嘆：遊宜蘭最悲慘回憶

寶可夢卡匣被酸「都一星好爛」　男童淚：都是我的寶貝…一席懂事話震驚媽

逛好市多被攔！他好奇「辦會員繳年費」值得嗎　網推這張卡：不常逛就選它

消費熱門新聞

經典Ultraboost 19..

70歲以上免費剪髮！73家店都..

開工喝杯提神！伯朗咖啡買一送一

永和首間電影院228登場看片僅..

台中也有了！小7健身房單次10..

殺破行情！只要118萬就能開賓..

獨／F21撤台　「大家等遣散費..

淡水人久等了「美麗新廣場」全館..

網激推！好市多「懶人新神物」

萊爾富期間限定莊園咖啡限量上市

咖啡買一送一！228連假優惠統..

京都的文具時光　好想喝抹茶呀！

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

通通喝起來！228連假優惠懶人..

更多熱門

相關新聞

烏龍擄人！內湖7車20多人錯擄超商店員

今天3日清晨，台北市內湖區發生一起離譜的烏龍擄人案件，這場烏龍擄人案的歹徒人數約有20人左右，他門開車到內湖區麗山街的全家便利商店，暴力拖走包含店員在內的兩名男子，隨後載到新北市中和區丟包，警方目前正循線調閱監視器收網抓人，希望能釐清這起離奇擄人案的真正原因。

日本小七3月中試行「非24小時營業」

喝咖啡「7大神奇功效」醫生也愛！

30歲OL猛烈一咳　肋骨直接斷3根

靠朋友賺錢　4銀行優惠方式大比拚

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主人

《初戀》女主角愛上繼母爆蕾絲情

特斯拉「600萬→300萬」！貸款車主衝總部抗議

買壽司車不見　監視器看崩潰一幕

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！

騎士怒：為何要一直拿我的布　苦主說小撇步

3月限定這14天能免費登上海軍軍艦

快訊／資深藝人余邦病逝馬偕醫院

老公欠43億女星不離棄！熬8年回歸貴婦

隋棠被女兒拍下睡醒瞬間　網嚇傻：根本Tony

警臨檢酒店！爆乳妹旁邊補妝…顧客超尷尬

推土機視線死角　女工被丟粉碎機

神基因！林明禎母女3人穿旗袍美翻

加州海灘出現「南半球海怪」！專家嚇壞

洗澡中大象直接坐下　他慘變爛泥

更多

最夯影音

更多

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面