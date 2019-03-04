全聯「魔幻草莓」私房照流出！網害羞全傻住：我看了什麼？

▲全聯草莓季PO文引發網友熱議。（圖／取自臉書，下同）

消費中心／綜合報導

全聯推出的平價甜點十分受到消費者歡迎，尤其最近的草莓季商品，更是讓少女們尖叫。而為了替草莓季甜點增加曝光度，全聯粉絲團今天（4日）還PO出幾張草莓私密照，讓網友看了全傻住笑說，「小編你這批草莓很純」、「我看了什麼…」。

全聯於今天在粉絲團PO出六張用草莓當梗的圖片，並都很巧妙的遮住重點部位，讓人看了頗為害羞。小編還說，「現在正是草莓的季節，你真的領略草莓的奧妙了嗎？請先慚愧，吃了那麼多草莓的你一定不知道一顆草莓，可以一秒改變你看見的世界！」





而這些照片中，都很害羞的把重點部位用草莓遮起來，像是比基尼女郎三點、男生胯下三角部位等。小編接著表示，「心跳加速！悸動不已！怦然心動！羞赧面紅！我想叫警察杯杯！ 這才是草莓季節的真諦，眼睛享用完草莓，再來全聯草莓季用嘴巴享用草莓甜點。」

該PO文也引起網友熱議，目前按讚人數已破千，網友紛紛回覆說，「小編你是不是今天離職」、「不管小編嗑了什麼都給我來一點」、「我覺得這廣告很好」、「今天的小編沒有極限的感覺喔！這樣就對了！」、「搞得我好想吃草莓」、「明明就是很單純的放上草莓而已，怎麼一堆人腦袋歪歪的還怪小編」、「這個有合法嗎？」