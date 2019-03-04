　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯「魔幻草莓」私房照流出！網害羞全傻住：我看了什麼？

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼全聯草莓 。（圖／取自粉絲團）

▲全聯草莓季PO文引發網友熱議。（圖／取自臉書，下同）

消費中心／綜合報導

全聯推出的平價甜點十分受到消費者歡迎，尤其最近的草莓季商品，更是讓少女們尖叫。而為了替草莓季甜點增加曝光度，全聯粉絲團今天（4日）還PO出幾張草莓私密照，讓網友看了全傻住笑說，「小編你這批草莓很純」、「我看了什麼…」。

全聯於今天在粉絲團PO出六張用草莓當梗的圖片，並都很巧妙的遮住重點部位，讓人看了頗為害羞。小編還說，「現在正是草莓的季節，你真的領略草莓的奧妙了嗎？請先慚愧，吃了那麼多草莓的你一定不知道一顆草莓，可以一秒改變你看見的世界！」

▲▼全聯草莓 。（圖／取自粉絲團）

而這些照片中，都很害羞的把重點部位用草莓遮起來，像是比基尼女郎三點、男生胯下三角部位等。小編接著表示，「心跳加速！悸動不已！怦然心動！羞赧面紅！我想叫警察杯杯！ 這才是草莓季節的真諦，眼睛享用完草莓，再來全聯草莓季用嘴巴享用草莓甜點。」

該PO文也引起網友熱議，目前按讚人數已破千，網友紛紛回覆說，「小編你是不是今天離職」、「不管小編嗑了什麼都給我來一點」、「我覺得這廣告很好」、「今天的小編沒有極限的感覺喔！這樣就對了！」、「搞得我好想吃草莓」、「明明就是很單純的放上草莓而已，怎麼一堆人腦袋歪歪的還怪小編」、「這個有合法嗎？」

ET快訊
韓瑜激短褲「居家照」辣翻！鏡頭一拉遠狂露神級美腿
孫安佐單挑館長影片曝光！嘴破眼瘀青pk大魔王慘被打爆
板橋玉山銀行板新分行遭搶50萬元　警方全力追捕中
「趴值勤台上一動也不動」　26歲警疑主動脈剝離猝死　

關鍵字：超市,全聯,賣場,甜點,Hershey’s,草莓

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

對尬小北百貨霸主地位！寶雅新品牌要賣五金雜貨　店名曝光超Man

免年費、免綁約！單次計費首小時100元　小7健身房台中也有了

開工喝杯提神！伯朗咖啡買一送一　超商冰沙全品項特價29元

5大電商狂推女人便宜買　3大美妝品牌3折起、千元福袋半價搶

全聯「魔幻草莓」私房照流出！網害羞全傻住：我看了什麼？

車麗屋春酒晚宴圓滿成功

《VOGUE》拍小眼塌鼻女模遭砲轟！　陸網友怒：赤裸裸的種族歧視

對尬小北百貨霸主地位！寶雅新品牌要賣五金雜貨　店名曝光超Man

免年費、免綁約！單次計費首小時100元　小7健身房台中也有了

全新升級不加價！萊爾富期間限定「莊園咖啡」限量上市了

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑...尷尬退出鏡頭外

婦人速食店大聲唱歌「不買餐」　遭投訴反嗆警：我曾經消費過

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

埃及聖䴉30年極速複製近萬隻　威脅生態... 林務局：空氣槍撲殺

狼犬遭棄好焦慮天天「打翻水盆」 寧可餓肚只想討摸：有人愛我嗎

5大電商狂推女人便宜買　3大美妝品牌3折起、千元福袋半價搶

全聯「魔幻草莓」私房照流出！網害羞全傻住：我看了什麼？

車麗屋春酒晚宴圓滿成功

《VOGUE》拍小眼塌鼻女模遭砲轟！　陸網友怒：赤裸裸的種族歧視

對尬小北百貨霸主地位！寶雅新品牌要賣五金雜貨　店名曝光超Man

免年費、免綁約！單次計費首小時100元　小7健身房台中也有了

全新升級不加價！萊爾富期間限定「莊園咖啡」限量上市了

開工喝杯提神！伯朗咖啡買一送一　超商冰沙全品項特價29元

來桃園凝聽「午後民謠」　吳志寧首場多元音樂創作演出

陽台打盹…醒來驚見肚上「一團毛絨絨」　牠呼嚕陪睡強迫收編

嫌爸媽逛太久！4隻流氓汪「車上猛按喇叭」　開雨刷車燈催促

偵破街頭殺人案　議長率員嘉勉有功員警

興富發跨足烘焙　總裁親自喬味道

嘉縣戶政系統便民服務　身分證數位拍照免費服務

臉書曾要脅多國政要 阻止就保護個人隱私立法

巴基斯坦有北京當靠山！　印度擁1兆國防預算　仍用「飛行棺材」對抗JF-17

英特爾300台無人機升空　完全由一人操控

竹市低收入戶學生助學金　3/10至3/31止受理申請

遭閨蜜設局！扒光衣「強拍女僕照」　潑水+電擊虐30分鐘...5女被起訴

消費熱門新聞

對尬小北！寶雅新品牌要賣五金了

VOGUE拍小眼塌鼻女遭砲轟：..

網傻眼！全聯魔幻草莓私房照流出

經典Ultraboost 19..

台中也有了！小7健身房單次10..

開工喝杯提神！伯朗咖啡買一送一

萊爾富期間限定莊園咖啡限量上市

70歲以上免費剪髮！73家店都..

殺破行情！只要118萬就能開賓..

好市多最強必買5天王　網一致激..

永和首間電影院228登場看片僅..

好市多新莊店會員卡買一送一！

網激推！好市多「懶人新神物」

淡水人久等了「美麗新廣場」全館..

更多熱門

相關新聞

亞馬遜再推全新實體超市　拚年底亮相

美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）近年積極發展實體店面，據外媒報導，亞馬遜計畫要在美國多個大城市中開設全新超市，藉此拓展食品領域版圖。

板橋草莓主題甜點　每款都是IG亮點

通通喝起來！228連假優惠懶人包

台南市北區大賣場大火　鐵皮建物全燃燒

好市多鮮乳漲價！網驚：義美也漲

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主人

騎士怒：為何要一直拿我的布　苦主說小撇步

《初戀》女主角愛上繼母爆蕾絲情

買壽司車不見　監視器看崩潰一幕

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.28　換5萬台幣可多吃8碗拉麵或去1趟迪士尼

逆向撞毀轎車　騎士秒遭斬首釀3死

特斯拉「600萬→300萬」！貸款車主衝總部抗議

辦好市多會員值得？網：不常逛就選這張卡

洛威拿當扶手　陪9旬嬤慢慢散步

彰化放棄2020台灣燈會讓給台中　 網酸：縣長英明

隋棠被女兒拍下睡醒瞬間　網嚇傻：根本Tony

3月限定這14天能免費登上海軍軍艦

廚餘桶棄嬰DNA出爐　與新加坡情侶房內血跡吻合

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！

更多

最夯影音

更多

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面