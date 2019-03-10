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打群架換警局長現商機　網諷：收費50萬「保證班一定輪到你」

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▲網友回應蘇貞昌院長揚言：再打架換局長神貼文引發討論。（圖／記者張君豪翻攝）

▲行政院長蘇貞昌指特種行業再發生打架就換局長，結果網友回應神貼文引發討論。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

行政院長蘇貞昌上任強調「接地氣」日前更在治安會報針對國內鬥毆事件頻傳祭出重懲，揚言特種行業再發生打群架鬥毆，就要直接撤換警察局長。常討論警察現象的臉書粉絲專頁《這是甚麼神報案》10日有陳姓網友貼文，向全國高階警官邀約合作，揚言若有警官想當警察局長，他可以組隊「自己人打架、互不提告，保證輪到你（當局長）為止」收費30-50萬，貼文引發網友討論。

陳姓網友「神貼文」引發網友討論，該網友發文表示：「有沒有三線一、三線二警官想做警察局長的，我包你當上，直轄市收50萬、非直轄市收30萬，我們一群人自己打架、換上的不是你、再打掉、保證輪到你為止，我們互不提告，社維法自行承擔，有興趣升官的私訊告知。」

▲網友回應蘇貞昌院長揚言：再打架換局長神貼文引發討論。（圖／記者張君豪翻攝）

▲網友惡搞貼圖，回應蘇貞昌揚言重懲警察局長救治安。（圖／記者張君豪翻攝）

這篇另類「生意文」吸引超過200位網友按讚認同，有網友直說「真是妙計」還有網友認為是另類的藍海經濟「可以成立公司了！」「可惡生意被搶了！」「有前景，應該成立公司試試看！」

但警政署一名不願具名資深警官說，網友的說法，明顯就是嘲諷當局政策開個玩笑，會揪團打架弄倒特定警察局長的說法：「明顯就是警察自己內部嘲諷的說法」該警官指出，民眾不妨細細觀察，政府每逢陳抗、選舉、重大治安事件往往都要警察背書、或者拿高階警官祭旗的「獵巫手段」，哪個警察局長下台了、問題就解決了嗎？

該警官指出，大多數的外勤警員都認真執法抓壞人，但毒犯、酒駕者、鬥毆滋事者抓了院檢輕保縱放、或者打架現行法規採告訴乃論，雙方都是黑幫都不提告，警察每次抓人頂多只能社維法裁罰，如何遏止黑幫鬥毆亂象？若政府不思考從立法制度面改變，制定有效、嚴謹的強制處分，換掉10個警察局長也無濟於事。

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關鍵字：打架,蘇貞昌,警察局長,撤換

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