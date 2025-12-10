遭爆豆腐渣三接工程還浮報上百億　皇昌怒告禿鷹集團操弄放空

記者劉昌松／台北報導

上市公司皇昌營造(2543)取得的中油三接二期工程，遭爆料預算浮報上百億元、工程品質像豆腐渣，皇昌營造不滿商譽受損，10日下午由執行長林明照代表到台北地檢署申告，指控有心人士勾結禿鷹集團放空皇昌，再以不實資訊抹黑商譽，影響皇昌爭取台電四接工程標案的機會，涉嫌違反《證交法》等多項罪嫌。

▲皇昌營造執行長林明照指控禿鷹集團配合以不實訊息放空股票。（圖／記者劉昌松攝）

皇昌營造與泛亞工程合作在2022年8月間，以253億餘元取得中油觀塘液化天然氣接收站(三接)第二期工程標案，北檢在2025年11月間接獲匿名檢舉，指控有廠商在招標前接受台灣世曦公司訪價時，收到中油高層明示「中油不缺錢」，因此將原本100多億元的報價提高到250多億元，有浮報工程預算之嫌。

北檢為了解中油三接案期工程發標始末，12月初指揮調查局展開行動，搜索中油、世曦等相關公司辦公處所，並約談世曦前董事長施義芳等主管後請回，全案正由檢調單位分析卷證釐清。

皇昌營造認為，有人刻意提供錯誤資訊給媒體報導，誤導社會大眾以為三接二期工程中，出現「沉箱破裂，整個結構就像豆腐渣」，實際經土木技師公會鑑定工程品質良好

，但有心人士損害皇昌形象，提供自導自演的錄音檔，惡意打擊商譽，不但疑似有禿鷹集團配合操控股價，還導致皇昌本預計爭取的台電四接工程流標，涉嫌違反《營造業法》、《證交法》、《政府採購法》。