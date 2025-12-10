　
社會 社會焦點 保障人權

遭爆豆腐渣三接工程還浮報上百億　皇昌怒告禿鷹集團操弄放空

記者劉昌松／台北報導

上市公司皇昌營造(2543)取得的中油三接二期工程，遭爆料預算浮報上百億元、工程品質像豆腐渣，皇昌營造不滿商譽受損，10日下午由執行長林明照代表到台北地檢署申告，指控有心人士勾結禿鷹集團放空皇昌，再以不實資訊抹黑商譽，影響皇昌爭取台電四接工程標案的機會，涉嫌違反《證交法》等多項罪嫌。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲皇昌營造執行長林明照指控禿鷹集團配合以不實訊息放空股票。（圖／記者劉昌松攝）

皇昌營造與泛亞工程合作在2022年8月間，以253億餘元取得中油觀塘液化天然氣接收站(三接)第二期工程標案，北檢在2025年11月間接獲匿名檢舉，指控有廠商在招標前接受台灣世曦公司訪價時，收到中油高層明示「中油不缺錢」，因此將原本100多億元的報價提高到250多億元，有浮報工程預算之嫌。

北檢為了解中油三接案期工程發標始末，12月初指揮調查局展開行動，搜索中油、世曦等相關公司辦公處所，並約談世曦前董事長施義芳等主管後請回，全案正由檢調單位分析卷證釐清。

皇昌營造認為，有人刻意提供錯誤資訊給媒體報導，誤導社會大眾以為三接二期工程中，出現「沉箱破裂，整個結構就像豆腐渣」，實際經土木技師公會鑑定工程品質良好
，但有心人士損害皇昌形象，提供自導自演的錄音檔，惡意打擊商譽，不但疑似有禿鷹集團配合操控股價，還導致皇昌本預計爭取的台電四接工程流標，涉嫌違反《營造業法》、《證交法》、《政府採購法》。

更多新聞

台灣入列！　免簽赴美「擬查5年社群紀錄」
賴瑞隆突PO「陳菊黑白照」喊想念網嚇壞...急補1句後刪文
北捷亞東醫院站　手扶梯「8長者摔一團」！驚險畫面曝
水泥預拌廠桶槽突崩塌！恐怖畫面曝　員工急逃命
檳榔攤殺人畫面！闆娘上腹慘遭「橫剖30cm」
被向太爆「時日無多」　郭碧婷曝罹癌父近況…標靶+化療都做了

繳回1.2億沒用！三地總裁鍾嘉村遭羈押禁見

繳回1.2億沒用！三地總裁鍾嘉村遭羈押禁見

三地集團總裁鍾嘉村涉入開陽能源光電案，遭控違反證券交易法及背信罪，案件移審後法院今日再次就羈押必要性進行審查。鍾嘉村雖在訊問時否認部分犯罪事實，但法官認定起訴書所載證據足以支持相關犯罪嫌疑，且涉案罪名最重可處五年以上有期徒刑，具有高度逃亡之虞。法院認為若不予羈押，恐影響審判與執行，因此裁定鍾嘉村繼續羈押禁見。

三地總裁鍾嘉村涉證交法、背信罪遭起訴

三地總裁鍾嘉村涉證交法、背信罪遭起訴

大塭寮滯洪池多項工程遭減項陳亭妃會勘要求四大承諾一定做到

大塭寮滯洪池多項工程遭減項陳亭妃會勘要求四大承諾一定做到

賣股吸金2.7億　絕對能源17人起訴

賣股吸金2.7億　絕對能源17人起訴

京華城土地弊案　沈慶京長子50萬交保

京華城土地弊案　沈慶京長子50萬交保

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

