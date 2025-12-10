放大行車紀錄器揭真相！屏東男喊冤沒闖紅燈　法官狠狠打臉

▲高雄高等行政法院。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

吳姓男子駕駛自小客車行經屏東縣鹽埔鄉維新路、新圍國小前路口時闖紅燈，遭當場舉發並開罰2700元，記違規點數3點。吳男喊冤，稱自己是綠燈通過、到路中才轉紅燈，警方沒現場攔停，且舉發有瑕疵，提出行政訴訟；法院審理，比對行車紀錄器放大截圖、街景位置與標線，認定吳男實際在紅燈亮起後才通過停止線，警方舉發程序也無不當，駁回吳男訴訟。

判決書指出，吳姓男子於114年5月6日晚間行經鹽埔鄉維新路、新圍國小前路口時，被里港警分局鹽埔分駐所員警發現疑似闖紅燈，當場依規開出2700元罰單並記3點。吳男不服，主張自己當時依綠燈通行，早已越過停止線，因學校路段需減速才以時速約20公里通過，抵達路口中央時號誌才轉紅燈，並未違規。他認為警方未當下示警攔停而是事後尋車舉發，程序有瑕疵，因此提出撤銷訴訟。

里港警方表示，員警當時停在對向車道等紅燈，親眼見到吳男在號誌轉紅後仍直行穿越路口，因此立即迴轉追上該車，在距離不遠處盤查確認駕駛人身分後當場舉發。雖未提供完整影像，但指出交通違規多發生在瞬間，警員基於職務專業判斷立即舉發，符合法規，不以照片為唯一證據。

法院審理調閱行車紀錄器放大截圖、街景圖及相關標線位置佐證，認為影片雖因車燈反光使停止線不甚清楚，但從截圖可辨識的雙黃線起點與白實線位置，推算出停止線延伸線，並與街景圖比對後確認吳男車輛在號誌由黃燈轉紅燈時，尚未通過停止線。進一步比對後續截圖，清楚顯示吳男是在紅燈已亮後才越過停止線進入路口。

法院認為，吳男所稱「綠燈已越過停止線」與行車紀錄器內容不符，顯與客觀證據牴觸，屬卸責之詞，難以採信。至於吳男質疑警方未當場攔停一事，法院指出，警員當時立即迴轉追緝，並非事後任意尋車，不構成程序瑕疵。是否闖紅燈屬實質審查，並非舉發程序本身的合法性問題。

法院認定，吳男確實於紅燈期間通過停止線構成闖紅燈違規，警方依《道路交通管理處罰條例》第 53 條、第 63 條等規定裁罰並記點，程序與認定均無違誤。吳男撤銷處分之訴無理由，判決駁回。