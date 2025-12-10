佛牌店老闆設局　2男大生玩「射龍門」遭持槍逼簽本票！1人被逮

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區今（10日）上午一名20歲陸姓男子向警方報案，指稱他與友人21歲謝姓男子前往台北市一間佛牌店，被老闆帶到民宅玩「射龍門」，原本稱只是玩樂，卻遭在場其他人持槍脅迫，逼迫他簽下140萬元本票，友人也簽下3萬元本票，並扣押2人的身分證件。警方獲報後迅速行動，循線逮捕涉案葉姓嫌犯，並成立專案小組全力追查主嫌及幕後集團。

▼淡水警方集結警力營救被擄走的謝男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，20歲的陸姓男子與21歲的謝姓男子均為大學生，日前在台北市認識了一名佛牌店老闆。今日上午8時許，2人相約去找老闆，隨後將他們帶往一處民宅，並提議玩「射龍門」賭博遊戲。起初，老闆聲稱只是單純玩好玩、有趣就好。不料，遊戲中2人卻輸了，在場其他人卻突然改口稱「有算錢」，並隨即持槍強行逼迫陸男簽下高達140萬元的本票，謝男也被迫簽下3萬元本票，同時2人的身分證件被扣押。

為了逼迫還款，由24歲的葉姓男子駕車，載著謝男返回淡水區北新路的住處取款。而陸男趁機脫困後，立即向淡水警分局報案。警方獲報後，立即集結警力，趕往淡水區北新路謝男住處，將開車載謝男取款的葉姓男子逮捕。經警方調查未發現任何槍枝或其他違禁品。目前淡水警分局已成立專案小組，將持續追查涉嫌設局的佛牌店老闆身份及其餘共犯，全案依妨害自由罪偵辦。

▼警方在停車場逮捕載送謝男的葉姓男子 。（圖／記者陳以昇翻攝）