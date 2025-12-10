金曲歌王挨告性侵不起訴！反控侵害名譽吞敗...一原因不上訴

▲黃連煜。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者劉人豪／台北報導

曾獲金曲獎客語歌王的歌手黃連煜，2023年被一名網友在網路上爆料，影射遭他性侵，士林地檢署因罪嫌不足予以不起訴。黃連煜認為名譽遭侵害提起民事訴訟遭駁回，考量形式偵查已還原真相，決定不再上訴。

該網友指控2人在工作室喝酒時，對方突然搭起她的肩膀並強親，但她已經喝醉無力反抗，並宣稱自己褲子被脫下來，「然後下體被異物插入，再來我就不知道了，不知道事情是如何結束、最後我是怎麼回到家的。」

黃連煜所屬的「貳樓音樂工作室」當時也發出聲明否認，指該文章「純屬虛構幻想」並傷害公司名譽。士林地檢署指出，黃連煜妨害性自主案件，就告訴人指述黃連煜涉嫌於2022年間，先利用女方酒醉乘機性交，及另違反其意願強制性交，經檢察官詳加調查，犯罪嫌疑不足，依法為不起訴處分。

黃連煜認為名譽遭到侵害提出民事訴訟，法院認為「貼文並無指名道姓，一般人難以辨認指涉黃連煜」、「不能舉證誣告故意」等為由判決駁回，黃連煜難以接受，但與家人經此波折、身心俱疲，考量刑事偵查已還原真相，證明清白，為求早日回歸平靜生活，亦不願再耗費司法資源，決定不再對民事案件上訴，停止相關爭訟。