安全與景觀並重　徐榛蔚緊盯中橫搶修進度、推動台9線綠美化

▲花蓮縣長徐榛蔚聽取公路總局第四區養護工程處長李順成有關台8線148.5k中橫公路華祿溪路段坍方落石搶修進度。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

台8線148.5k中橫公路華祿溪路段日前發生上邊坡大量坍方落石，花蓮縣長徐榛蔚呼籲中央應正視地方「一條安全回家的路」的需求。6日邀集公路總局第四區養護工程處長李順成等人並聽取目前搶修進度，公路總局表示現行採4階段加2措施辦理，並儘快朝興建明隧道方式辦理，維護用路人的安全。

公路總局指出，華祿溪路段日前發生上邊坡坍方，造成交通中斷，太魯閣工務段隨即調派大型機具清除坍方落石，但災害發生後仍有間歇性落石坍滑，目前維持單線雙向通車及實施戒護通行管制。短期搶修採4階段加2措施辦理，包含堆置貨櫃防石柵欄、人工刷坡清理浮石、坡面噴凝土，預計於5月底前完成設置防落石網或攔截消能網；長期則規劃興建明隧道。

此外，為推動「幸福花蓮、花園城市」施政藍圖，徐榛蔚也邀集公路總局共同討論縣內景觀植栽布局，並聽取公路總局台9線253k-260k（大興至富源段）、台9線247k-268k（馬太鞍溪-瑞穗）等路段的景觀綠美化計畫。徐榛蔚建議公路總局在兼顧景觀及安全性下，能再提升樹種色彩豐富度，優美的景觀大道不僅讓用路人心曠神怡，更能提升地方亮點，吸引更多觀光人潮。