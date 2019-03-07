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花蓮國際龍舟節未演先轟動　増額至90隊參賽

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▲花蓮2019威剛太平洋國際龍舟節」原50個名額秒殺，增額至90支隊伍參賽，賽事精彩可期。（圖記者王兆麟攝，下同）

花蓮2019威剛太平洋國際龍舟節」原50個名額秒殺，增額至90支隊伍參賽，賽事精彩可期。（圖記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「花蓮2019威剛太平洋國際龍舟節」6日舉辦開賽記者會6，本次賽事將於3月16日、17日於鯉魚潭風景區熱鬧登場，共有來自日本、韓國、中國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓共37支國外隊伍532人以及國內各地53支隊伍806人，共計90隊1338位選手將來到花蓮參加比賽，賽事精彩可期。

▲花蓮2019威剛太平洋國際龍舟節」原50個名額秒殺，增額至90支隊伍參賽，賽事精彩可期。（圖記者王兆麟攝，下同）

「花蓮2019威剛太平洋國際龍舟節」舉辦開賽記者會，賽事將於3月16日、17日於鯉魚潭風景區熱鬧登場。

花蓮縣長徐榛蔚致詞時表示，花蓮縣政府這二年努力推動運動、觀光休閒，吸引更多國內外好手到花蓮參賽，藉由運動及觀光帶動整體地方士、農、工、商能與時俱進，希望來到花蓮的選手及遊客們盡情體驗花蓮「二個太太（太平洋、太魯閣）、三個小山（美崙山、林田山及金針花山）」的魅力以及花蓮豐富多元的人文風情。

花蓮太平洋國際龍舟賽事已邁入第3屆，在前兩屆成功賽事的口碑以及花蓮縣龍舟隊選手去年代表台灣在2018年亞洲運動會中取得2金1銀的亮眼成績的推波下，今年也在威剛科技股份有限公司為花蓮國際龍舟賽掛名贊助，讓「花蓮2019威剛太平洋國際龍舟節」未演先轟動，從報名開始即以秒殺的速度搶完50個參賽名額，最後還增額讓共計國內外90支隊伍參賽。

▲花蓮2019威剛太平洋國際龍舟節」原50個名額秒殺，增額至90支隊伍參賽，賽事精彩可期。（圖記者王兆麟攝，下同）

縣長徐榛蔚於記者會上歡迎全國鄉親一起蒞臨好山好水的花蓮，觀賞國際級龍舟盛事。

今年賽事一別以往，除了競技賽事外，還規劃以龍舟節形態呈現，讓活動內容更豐富，使更多民眾都能親身參與。活動期間將規劃一系列活動，包括邀請到知名歌手梁文音來擔任開幕演唱，還有眾多的原住民團體系列表演，現場還有縣府及威剛科技提供地方特色美食品嘗區，提供國內外選手免費享用包括小米甜甜圈、檸檬蜂蜜、烤山豬等美食。更有相當多具有特色的攤位於活動期間展出，包括原住民特色產品、文創商品及青農農特產品等，應有盡有。

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關鍵字：太平洋,龍舟節,轟動,増額,報名,參賽,太太,小山,梁文音,原住民

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