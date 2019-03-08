女力紅不讓！　歡慶婦女節免費健檢+舒壓　徐榛蔚再贈紅玫瑰

▲花蓮縣長徐榛蔚致贈在場參加健檢的女性同仁與民眾每人一朵紅玫瑰。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府8日上午於花蓮市衛生所舉辦慶祝婦女節「健康女力、幸福魅力」免費健康篩檢及紓壓體驗活動，縣長徐榛蔚致贈在場參加健檢的女性同仁與民眾每人一朵紅玫瑰，祝女性同仁婦女節快樂，下午她也與女性同仁們進行「女力紅不讓」大合影活動。

徐榛蔚表示，母親就像太陽花，給家人溫暖，妻子像蘭花般淡雅，情人像玫瑰依樣熱情，女兒像桃花般的燦爛，她也勉勵女性同仁要為自己的健康把關，希冀女性同仁能將智慧、美麗與健康結合，在服務花蓮鄉親時，也要關照自己的身心靈。

▲徐榛蔚與女性同仁們進行「女力紅不讓」大合影活動。

女性同仁的健康特別重要，為了慶祝婦女節的到來，此次縣府提供府內女性同仁免費健康篩檢活動，一同為健康把關，以及紓壓專區，請來花蓮縣按摩業職業公會，為所有婦女姊妹服務，藉由肩頸按摩減輕平日工作壓力。

慶祝婦女節縣府安排三個主軸活動，上午9時至12時，在花蓮市衛生所辦理免費健康檢查活動；上午9時至12時、下午1時30分至4時30分，在縣政府二樓大簡報室辦理紓壓體驗活動；下午2時，於縣府大禮堂辦理「女力紅不讓」大合影活動。一系列慶祝活動深受女性同仁歡迎，大家紛紛表示今年的38婦女節非常開心。