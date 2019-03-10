天倫夢碎！宜蘭氣爆拆散「三代同堂」...兩老澎湖旅遊躲過死劫

▲▼宜蘭縣蘇澳鎮民宅發生氣爆，造成徐家夫妻兩及8月大兒子身亡，硬生生拆散徐家三代同堂。（圖／記者游芳男翻攝／下同）

地方中心／綜合報導

宜蘭縣蘇澳鎮聖賢路上一棟2層樓透天厝，9日下午發生氣爆事故，現場濃煙直竄，消防人員控制火勢後，於透天厝2樓發現一對年輕夫妻以及8個月大男嬰，但3人皆無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。據了解，這一戶人家姓徐，平時一家五口同住，三代同堂，事發時，徐家兩老正在澎湖訪友因而逃過死劫，如今因為一場意外，天人永隔，令人為之鼻酸。

據悉，因氣爆喪命的徐男是徐家獨子，還有2個妹妹，透過朋友介紹認識了陳姓妻子，2018年6月生下兒子。徐男的舅舅向《蘋果日報》記者表示，外甥去年新婚後還特地裝修房子與父母同住。另外，由於夫妻倆要上班，孩子出生後便交由姊姊（阿嬤）照顧，因為是家中獨孫，長相又可愛討喜，十分受到大家喜愛。

報導指出，36歲的徐男在全球潛水衣大廠任職；32歲妻子則在去年8月坐完月子後，到國泰人壽羅東展業處上班，由於她工作認真、表現優異，獲得同僚很高評價，上司及同事聽聞噩耗後，都感到相當不捨。

警方表示，事發當時徐父、徐母帶著2個女兒在澎湖旅遊，由於徐男夫妻倆去年才在澎湖度蜜月，這次才沒一同出遊，不料慘遇死劫，天人永隔。

至於氣爆原因，根據消防局火調科初步調查，事發時，家中有人在煮泡麵，不料，水煮沸後溢出將爐火澆滅，造成瓦斯洩漏，不巧此時有人開燈導致氣爆。另外，現場除4支中型瓦斯鋼瓶外，還有1支5公斤裝的小型瓦斯鋼瓶，懷疑是氣爆造成大火，火勢由1樓向上延燒至2樓，但詳細事發原因仍有待火調鑑識結果出爐後才能釐清。

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