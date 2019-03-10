影／煮泡麵竟奪3命！水沸溢出滅爐火又開燈　宜蘭氣爆慘劇關鍵曝光

▲▼宜蘭縣蘇澳鎮民宅發生氣爆，造成一對夫妻及8月大男嬰死亡。（圖／記者游芳男翻攝／下同）

地方中心／綜合報導

宜蘭縣蘇澳鎮聖賢路一處二樓透天厝9日下午發生氣爆起火，消防人員抵達現場時火舌濃煙直竄，屋內的物品也都被炸了出來，外面院子的圍牆也有碎裂，屋內徐姓夫妻及僅8個月大男嬰不幸命喪火窟。根據消防局火調科初步調查，氣爆原因為事發時，家中在煮泡麵，不料，水煮沸後將爐火澆滅造成瓦斯洩漏，不巧有人開燈導致氣爆，詳細原因仍有待釐清。

根據了解，位在宜蘭蘇澳聖賢路的這間2樓透天厝，9日下午5點半左右突然傳出巨大聲響，接著屋內就冒出熊熊烈火，黑色濃煙直竄天際遠處可見，火焰中還不時傳出噼啪的聲響，屋子的樑柱與牆壁都被炸出裂痕，外面的圍牆也倒塌龜裂，更波及了左鄰右舍共8戶人家，晚間6時20分許成功控制火勢，並於2樓發現失去生命跡象的3人，雖緊急送醫救治卻仍回天乏術。

發生氣爆的該戶人家姓徐，三代同堂，一家5口同住一棟2層樓透天厝，事發當時徐家兩老在澎湖旅遊逃過一劫，但36歲兒子和32歲媳婦以及才8個月大的孫子都不幸命喪火海。兩老在9日接獲消息後，難過的無法自已，連忙返台。

宜蘭縣政府消防局火調人員10日上午會同家屬，重回事發地點勘驗。現場除4支中型瓦斯鋼瓶外，還有1支5公斤裝的小型瓦斯鋼瓶，初步懷疑是氣爆造成大火，火勢由1樓向上延燒至2樓，至於詳細氣爆原因仍有待鑑識報告出爐後釐清。