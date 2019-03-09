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社會 社會焦點 保障人權

蘇澳氣爆「夫妻、8月嬰」3人慘死　閃燃威力強到炸開牆壁、波及8屋

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記者趙蔡州／綜合報導

宜蘭縣蘇澳鎮聖賢路一處二樓透天厝9日下午傳出氣爆起火，消防人員抵達現場時火災濃煙直竄，屋內的物品也都被炸了出來，外面院子的圍牆也有碎裂，爆炸也波及到其他8戶住家，屋內有一對年輕夫妻及僅8個月大男嬰不幸命喪火窟，初步調查有氣爆及閃燃，正進一步鑑識調查原因。

根據了解，位在宜蘭蘇澳聖賢路的這間二樓透天厝，9日下午5點半左右突然傳出巨大聲響，接著屋內就冒出熊熊烈火，黑色的濃煙直竄天際遠處可見，火焰中還不時傳出噼啪的聲響，屋子的樑柱與牆壁都被炸出裂痕，外面的圍牆也倒塌龜裂，更波及了左鄰右舍共8戶人家。

▲▼宜蘭氣爆。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭縣蘇澳鎮民宅發生氣爆，造成一對夫妻及8月大男嬰死亡。（圖／記者游芳男翻攝／下同）

宜蘭縣消防局接獲報案，立刻出動蘇澳、馬賽、冬山、南方澳、羅東等分隊搶救。消防人員抵達現場時，附近居民緊張說，屋內還有一對夫妻及嬰兒受困，但現場的火勢、濃煙太大，導致一度搜尋困難，晚間6點21分成功控制火勢時，才在二樓發現夫妻倆及男嬰等3人，但都已失去生命徵象，緊急送醫仍回天乏術。

消防人員表示，氣爆住宅死者是1名36歲徐姓屋主，1名32歲的陳姓婦人及8個月大的男嬰，夫妻倆結婚才一年多時間，徐男平常在電子工廠上班，陳女是保險公司職員，兩人平常與人相處和睦，這次的悲劇讓鄰居也相當難過。

鑑識人員初步調查發現，現場有氣爆及閃燃情況，同時也有發現瓦斯桶，但為何會造成如此強烈的氣爆，詳細情況仍待進一步釐清。這次氣爆不只死者的屋子受損，左鄰右舍也都被波及無法住人，蘇澳鎮長李明哲已指示鎮公所協助安置。

▲▼宜蘭氣爆。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼宜蘭氣爆。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼宜蘭氣爆。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼宜蘭氣爆。（圖／記者游芳男翻攝）

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