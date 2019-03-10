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腸胃炎深夜狂吐！男友驚醒「霸氣伸手接」陪整夜　網喊嫁了...是月老牽的線

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性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／綜合報導

一名女網友前天深夜睡到一半，突然瘋狂嘔吐，來不及衝到廁所的她，弄得滿地都是；沒想到，男友聞聲驚醒後，立刻徒手去接嘔吐物，並來回清理房間，接著再送她到醫院急診，就這樣一路忙到早上都沒睡，還得趕去上班。這件事讓她感動到不行，也忍不住在男友耳邊輕語，「我要娶你。」

女網友在dcard寫道，當晚男友到她家住，結果半夜1點的時候，她突然坐起來大吐特吐，還來不及到廁所，就吐得滿地都是，也吵醒了睡夢中的男友，「他用手接著我源源不絕的吐（嘔吐物），一邊把我拉去廁所，一邊幫我脫衣服讓我洗澡，我出去之後，就看到他來來回回清理我的嘔吐物。

請繼續往下閱讀...

後來，男友送原po到醫院急診，在打點滴、打針的過程中，始終陪著她、安慰她，就算女網友完全無力回答，也是寵溺地摸摸她的背，甚至直接拿著她的驗尿杯。

▲▼醫院,急診室,看診,病床（圖／記者徐文彬攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者徐文彬攝）

女網友感動地說，「一路搞到早上7點，他完全沒合眼，還要接著上9點的早班，上班前更傳一大段訊息，要我好好照顧自己，於是我就在他耳邊說，我要娶你；而他竟然回我，『我沒有要當王張正皓，但我愛你』。」

大票網友看完不禁直呼，「嫁給他了啦，敢接吐的人真的不多」、「八寶粥真甜蜜」、「可以嫁了」、「他是不是砲仔聲看太多」、「王張正浩這個哏真的會笑死」。

拜拜,廟,姻緣,算命,流年,安太歲,許願,八字（圖／記者張一中攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

值得一提的是，女網友透露，自己魯了21年，就算拜遍各大月老廟也不見效，直到朋友帶她到迪化街附近的城隍廟，她誠心拜完一遍，2、3個月後第一個男友，也就是這個肯接她嘔吐物的人終於出現。

她就曾po文分享，男友是她打工認識2年的同事，外表完全是她的菜，也是很多人喜歡的款，原以為兩人不會有什麼交集，沒想到後來對方竟主動邀約，並在曖昧了大概1個多月後告白，而那時終於脫單的她還說，「這月老爺爺的效率，我真的是佩服的五體投地，立馬帶男友回去還願啦！

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關鍵字：腸胃炎,嘔吐,男友,月老,好男友,dcard,砲仔聲

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