回家就有黑輪「吃不夠阿公再去買」　孫曝「不知道的真相」：還是很想他

▲阿公總會騎腳踏車出去買好幾支黑輪給原PO吃。（圖／記者黃士原攝）

生活中心／綜合報導

一名網友分享童年和阿公一起生活的過去，只要回去住，阿公就會騎腳踏車先去買好幾支黑輪回家等他，「跟我說吃不夠，阿公再去買」，就因為小時候的一句「好吃」，讓這個習慣維持了許多年。但阿公不知道的真相是，原PO其實並沒有很愛吃黑輪，「喜歡的是你跟我一起騎腳踏車的時候」，如今阿公不在了，黑輪只能自己買來吃了。不少人都被感動，「阿公一定也很想你」。

在許多已經長大的孩子心中，回憶裡都有阿公阿嬤的身影，而他們的陪伴總能在時間已久後，還讓人念念不捨。一名網友在Dcard上分享，小時候有次和阿公騎腳踏車，經過黑輪攤時，阿公順手買了支黑輪給孫子，問說「好不好吃」，原PO基於「阿公很兇」的原因，撒了小謊說「好吃」，從此黑輪就成為他與阿公之間的一種聯繫。

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▲其實原PO最喜歡的就是和阿公一起騎腳踏車。（圖／取自pixabay）

原PO說，「在我的印象裡，跟阿公的互動不多」，但從那次之後，只要阿公騎腳踏車都會買黑輪回來，或是先買好等著他回去吃，「但阿公你永遠不知道，我沒有很喜歡吃黑輪，我喜歡的是你跟我一起騎腳踏車的時候。」

直到長大又經過同間黑輪攤，原PO想到阿公一定又要買回去了，「結果一回去，我才想到你再也不會買黑輪等著我了。」因為阿公已經過世近半年，再也無法買「好吃的黑輪」回家，「以後要吃黑輪都要自己買了，你也不會跟著我騎腳踏車了，在離開的第151天還是很想你。」

貼文讓許多網友感動，「最愛阿公阿嬤了」、「阿公一定也很想你」、「有洋蔥」、「我也好想我大舅」、「好想念阿公買給我的國農牛奶加三明治」。