和書生型交往！她一瞄「運動型男友哥」心動　性幻想喊：我是不是很賤

▲女網友幻想和男友哥哥發生關係，讓許多人看傻。（示意圖／pexels）

網搜小組／綜合報導

一段感情中，許多人都忌諱另一半出軌，一名女網友投稿臉書《靠北男友》，說自已對不起男友，「我居然對男友的哥哥有幻想」，說哪天男友哥哥如果對她有非分之想，她不知道會不會拒絕。由於話題實在太奇葩，其他人紛紛傻眼直呼「你要不要離他爸遠一點」、「不要這樣花痴」、「求哥哥心理陰影面積」。

「我對不起我男友」，女網友表示，她居然對男友哥哥產生幻想，「男友屬於書生型的，而他哥哥為運動型的」；她說前幾天晚上第一次去男友家，也第一次看到男友哥哥，「我的小內心居然對他哥哥產生一種怪怪的感覺，覺得他哥哥好帥，有肌肉的運動型男孩」。

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女網友說，她有天晚上在對方家跟男友床上運動時，居然幻想對象是男友哥哥，而且因為男友體力沒有哥哥那麼好，所以一下就結束了，「我突然有一種很像被他哥哥X的幻想，想著哪天她哥哥如果對我有非分之想時，我不知道會不會拒絕餒！我覺得我好像會接受」，讓她忍不住問「我是不是一位很賤的女生啊？」

看到貼文後，其他人紛紛留言「男友的體力沒有他哥哥的好？你試過了嗎？幻想文，下一位」、「他哥不會看上妳的放心」、「當然不會啊！這也是人之常情，不用覺得內疚……個屁啦！妳該不會傻到以為，會得到這種回應吧」、「看到這麼多人罵你我就放心了」、「人不是只談感情，還有正直和道德」。

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