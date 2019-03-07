大7歲男友求婚！女問「100個理由」神拖延　結局暖炸...她點頭：一輩子記得

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林世文攝）

網搜小組／綜合報導

雖然不是轟轟烈烈的愛情，卻值得一生回味！一名女網友之前和男友交往不到3個月，大7歲的男方就開始釋放「想婚」念頭，有鑑於彼此還不夠了解，於是她故意出難題，想讓對方知難而退，沒想到男友竟然真的做到，一點一滴的付出也感動她，最後點頭嫁了。

女網友當初會認識他，是在一個陪朋友和網友聚會的場合，原本雙方都沒有特別好感，也不是彼此的菜；沒想到，經過多次聚會，男生的貼心與細心，讓她逐漸有了好感，後來在某次單獨約會的夜晚，對方主動告白，不久便展開了交往。

請繼續往下閱讀...

女網友表示，男友大她7歲，那時交往不到3個月，就開始說想結婚，「但...我不想那麼快結婚，也對這個人沒有一定的安全感」，於是為了敷衍帶過，她假裝認真地說，「除非你告訴我100個為什麼要跟你結婚的理由，1天只能寫下1個，假日不算，不能重覆，不能相似，連續不能中斷，後來我們討論各寫100個結婚的理由，雙方都不能重覆。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

原以為男友中途就會放棄，結果對方真的開始每天說出1個理由，在過程中兩人更進一步相處，也越來越了解彼此，她笑說，「剛開始交往我有胃痛的問題，有一次突然胃痛時，他叫我翻車內置物櫃，裡面竟然有胃藥，和解決胃痛的相關文件，還有一次是逛大賣場時，我突然肚子痛，但因為逛太開心忘記這件事，我看他一直在找東西，後來才知他在幫忙找廁所。」

此外，男友還有一些浪漫小舉動，之前她很喜歡一隻玩偶，對方傻傻地花了幾百元去夾，然後藏在置物箱裡給驚喜，儘管不是花大錢的事，卻暖了一輩子的心，「最後我們結婚了，雖然在剛結婚的3年間，有爭吵有不合，甚至我鬧到要離婚，但他卻告訴我，他已經想好如果真的不能走到最後，要給我那些財產和新買的車。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫pxhere）

一席話猛然驚醒她，心想怎麼能放棄這麼好的人，而從那之後夫妻倆便很少再吵架，女網友笑說，「不知不覺，也走過了11個年頭，就是老夫老妻模式了，但他早上仍幫忙煮好熱水，倒一杯溫水在我桌上叫醒我，然後親吻上班。」

她認為，找另一半不是要多有錢或多有權，而是要找一個疼妳，把妳放在心上的人，「感情是雙方面的事，在一起互相磨合找出適合的位置。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」