　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大7歲男友求婚！女問「100個理由」神拖延　結局暖炸...她點頭：一輩子記得

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／記者林世文攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林世文攝）

網搜小組／綜合報導

雖然不是轟轟烈烈的愛情，卻值得一生回味！一名女網友之前和男友交往不到3個月，大7歲的男方就開始釋放「想婚」念頭，有鑑於彼此還不夠了解，於是她故意出難題，想讓對方知難而退，沒想到男友竟然真的做到，一點一滴的付出也感動她，最後點頭嫁了。

女網友當初會認識他，是在一個陪朋友和網友聚會的場合，原本雙方都沒有特別好感，也不是彼此的菜；沒想到，經過多次聚會，男生的貼心與細心，讓她逐漸有了好感，後來在某次單獨約會的夜晚，對方主動告白，不久便展開了交往。

請繼續往下閱讀...

女網友表示，男友大她7歲，那時交往不到3個月，就開始說想結婚，「但...我不想那麼快結婚，也對這個人沒有一定的安全感」，於是為了敷衍帶過，她假裝認真地說，「除非你告訴我100個為什麼要跟你結婚的理由，1天只能寫下1個，假日不算，不能重覆，不能相似，連續不能中斷，後來我們討論各寫100個結婚的理由，雙方都不能重覆。

▲結婚,婚紗,情侶,夫妻,感情,戀愛,甜蜜。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

原以為男友中途就會放棄，結果對方真的開始每天說出1個理由，在過程中兩人更進一步相處，也越來越了解彼此，她笑說，「剛開始交往我有胃痛的問題，有一次突然胃痛時，他叫我翻車內置物櫃，裡面竟然有胃藥，和解決胃痛的相關文件，還有一次是逛大賣場時，我突然肚子痛，但因為逛太開心忘記這件事，我看他一直在找東西，後來才知他在幫忙找廁所。」

此外，男友還有一些浪漫小舉動，之前她很喜歡一隻玩偶，對方傻傻地花了幾百元去夾，然後藏在置物箱裡給驚喜，儘管不是花大錢的事，卻暖了一輩子的心，「最後我們結婚了，雖然在剛結婚的3年間，有爭吵有不合，甚至我鬧到要離婚，但他卻告訴我，他已經想好如果真的不能走到最後，要給我那些財產和新買的車。」

▲▼睡覺。（圖／免費圖庫pxhere）

▲示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫pxhere）

一席話猛然驚醒她，心想怎麼能放棄這麼好的人，而從那之後夫妻倆便很少再吵架，女網友笑說，「不知不覺，也走過了11個年頭，就是老夫老妻模式了，但他早上仍幫忙煮好熱水，倒一杯溫水在我桌上叫醒我，然後親吻上班。

她認為，找另一半不是要多有錢或多有權，而是要找一個疼妳，把妳放在心上的人，「感情是雙方面的事，在一起互相磨合找出適合的位置。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

ET快訊
台南嬤奔夜市買晚餐！回家遭孫女糟蹋　媳婦冷眼：只是孩子
伴娘嫌禮服醜直接丟！E奶人妻婚禮被羞辱才知「超婊真相」
他住新莊副都心「像在殯儀館」！2年沒鄰居嘆：寧住養生村

關鍵字：求婚,男友,感情,難題,拖延,結婚,交往,戀愛公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超商連印10張「機密文件」…女客控有髒汙！店員幫付一半還被客訴

彰化國二生被學長打！烙人「龍燈公園」談判　16人亂鬥4人掛彩

「我想生孩子」幼稚園老師女友無情榨乾！他慘遭蹂躪身心崩潰

老公求幫回收廢光碟！人妻一看傻眼「很敢X，85分」　網笑：骨灰級老司機

影／有馬妹轉愛異國大廚！無敵小恩恩「移民到美國變單親」評7年婚：我給59分

有女人聲音！疑心女求視訊...男友躺床眼神狂飄　劇情神轉她崩潰

皺手洗車10hrs！70歲永和老爸「苦養3遲緩兒」　他感傷：1天都不敢休

厚唇妹私訊：1晚500元！高雄弟一看「高清無碼」嚇哭　結局反轉：她變超美

真的有上輩子嗎？催眠師把前世當「電影」　看完就能治癒自己！

看準AI市場！　清大開「人工智慧」學程：鼓勵女生踏入研究領域

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

真的有上輩子嗎？催眠師把前世當「電影」　看完就能治癒自己！

看準AI市場！　清大開「人工智慧」學程：鼓勵女生踏入研究領域

違規帶肉品入境要罰20萬！英學者：瞬間嚇到翻包包

蔡英文推薦習近平「好好讀這些書」　感觸：台灣精采因為充滿巨大挑戰！

想換位置！他吃飯一抬頭…男客爽用「無限暢飲」貴賓席　1.6萬人笑瘋

【廣編】幼童運動風氣盛　你的孩子也帶著「它」嚕來嚕去嗎？

全國私校工會痛批：新南向專班變成「廉價外勞的後門」

「青綠色比基尼」是她！近百網美擠爆澎湖　「F級林志玲」完勝

大7歲男友求婚！女問「100個理由」神拖延　結局暖炸...她點頭：一輩子記得

快訊／雨區擴大！竹苗中投大雨特報「周末雨更大」　下周又有冷氣團

媽呀～你怎沒嘴巴？聖上被嚇傻　揮拳狂毆「Hello Kitty滑鼠墊」

爆與姜丹尼爾戀愛ing　河成雲「親自解答」聽到傳聞笑了

馬化騰反超馬雲成「最富」　百度李彥宏、順豐王衛掉出富豪前十

印尼棉蘭首富家作客　西式四合院顯大氣

卓越光纖大股東拆夥　補教名師陳立高價買回持股

湖人戰績不如預期　美媒砲轟詹皇是「可怕」隊友

怕學生受傷，學校球場多「鎖著」　姚明：引入保險機制

等嘸發大財！ 33年「和春影城」將熄燈　高雄人：再見我的回憶

侯佩岑「泡澡」美出新高度！貼身化妝師：她妝前醒膚也用這招

《星光》謝震廷遭霸凌「抓到垃圾場」：逼當流氓小弟跑腿

生活熱門新聞

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩..

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢..

皺手洗車10hrs！70歲爸苦..

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜..

寶島時代村確定復活　超過200..

快訊／台中南投大雨特報　今晚最..

他拿銅板買iPhone XR　..

台南嬤遭孫女糟蹋！媳婦冷眼：只..

搬大體電梯突卡住　亡者夫說完話..

約砲碰上黑人　台妹戰4次想死了

男友視訊眼神狂飄　劇情神轉她崩..

健身房瘦10KG！勵志真相網笑..

公公出殯前畢旅　媳婦：玩回來再..

裸睡男被貓咬痛到狂跳：以為春夢..

更多熱門

相關新聞

前妻改嫁4個月遭家暴　他拒復合

一名單親的張姓爸爸6日在臉書「戀愛公社」分享自己的經歷，他提到，婚後自己盡力滿足妻子小美（化名）的各種需求，沒想到對方竟然外遇同事，丟下生病的孩子不管，穿著熱褲和背心出去玩樂，好不容易下定決心離婚，各自展開新的生活，「她卻透過我媽想聯絡我們父女倆，只因為新婚4個月就被第二任丈夫打了。5年了，我早已忘記自己曾經有這麼一個老婆。」

金牛男照三餐問候！雙子女「憋超久」開示了

處女男月給對方1500元　網：確定是台幣？

趁女友睡著偷看手機　他被甩還挨告

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

渾圓豐滿的女神牙醫！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

四大血型性格特徵大揭露

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

斯亞穿泳裝熱舞「蹦出半球」　助理不敢看

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生

死黨過世紀錄全存手機！屁孩情侶偷走：真好騙

更多

最夯影音

更多

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面