F-16飛官失聯！2天前剛度完蜜月回台　疑空間迷向跳傘

▲民眾分享先前碰上辛柏毅時，對方還向他們道歉。（圖／網友提供）



記者柯振中／綜合報導

花蓮空軍基地編號6700的F-16AM單座戰機，6日晚間執行夜航勤務時，過程中突然失去光點，上尉飛官辛柏毅緊急彈射逃生，目前搜救工作仍在進行當中。對此，有民眾分享，先前至台中清泉崗看展覽時，曾碰上辛上尉，對方得知他們是從花蓮到訪，還特意因平時飛機起降的聲音致歉，個性相當親切，希望辛上尉能平安歸來。

空軍說明失聯與跳傘時間

根據空軍司令部消息，飛官辛柏毅於6日晚間6點17分執行例行性訓練任務，晚間7點29分疑似在花蓮豐濱鄉東面10海浬處跳傘，空軍隨後成立應變中心，展開相關搜救行動。

海空單位全面投入搜救

事件發生後，海巡署、空勤總隊等單位也均投入搜救行列。至於事故發生原因，疑似為MMC（Modular Mission Computer，模組化任務電腦）故障，戰機在密集編隊進雲後失聯，並疑似發生空間迷向。

民眾回憶辛上尉親切互動

有民眾分享，先前從花蓮前往台中清泉崗參觀展覽時，曾巧遇辛柏毅上尉，對方得知他們自花蓮到訪，還因平時戰機起降聲音較大，可能造成干擾而向他們致歉，態度相當親切。民眾也期盼，希望辛上尉能夠平安歸來。

新婚不久遇事故引關注

根據《中時新聞網》報導，辛柏毅近日才與同樣在軍中服役的妻子前往芬蘭度蜜月，未料返台後僅僅2天便發生意外。目前搜救行動仍在持續進行，相關詳情仍待後續釐清。