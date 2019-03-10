華聞快遞／上海將新增大型商業體「松江印象城」　預計2021年開業

▲上海「松江印象城」預計2021年開業。（圖／CFP）



《上海》上海松江將新增大型商業體 預計2021年開業

位於廣富林街道的「松江印象城」項目已於日前啟動，預計2021年開業，到時，松江將新增一座大型商業體。有別於傳統百貨的佈局，「松江印象城」將不單純以樓層來分佈各類業態，而是將租戶組合重新搭配佈局，圍繞「唯食至上」、「零售新語」、「智能時代」、「次元娛樂」、「成長計劃」、「美好生活」，這六大主題來打造。（上觀新聞）

《河北》到2020年 河北省機器人產業產值將超70億元人民幣

河北省製造強省建設領導小組辦公室日前印發《河北省支持機器人產業發展和應用的若干意見》，明確點出未來發展目標，到2020年，產業初具規模，創新能力明顯增強，關鍵技術、核心零部件取得突破，質量效益明顯提升，推廣應用初見成效，工業機器人密度達100台／萬人，全省機器人產業產值超過70億元（人民幣，下同），形成「核心帶動、多點發力」的產業佈局。（河北日報）

《內蒙》內蒙古敲定2019年六項審計工作重點

內蒙古全區審計工作會議近日召開，就2019年全區突出抓好的六項審計工作重點進行部署，包括「堅持圍繞中心、服務大局」、「堅持政治統領、強基固本」、「堅持科技強審、提質增效」、「堅持突出重點、統籌謀劃」、「堅持強化領導、上下銜接」、「堅持細化措施、加強協作」等。（內蒙古新聞網）

《河北》6800多家北京服裝商戶 進駐滄州早市

6800多家北京服裝早市商戶近日結束了在滄州明珠商貿城不同區域分散經營的狀態，正式入駐滄州明珠國際商貿城（二期）A區早市，實現了聚集發展。此次開業的滄州明珠國際商貿城（二期）A區早市建築面積達16萬平方米，聚集了這些服裝商戶，一起實現共同發展。（河北日報）

▼6800多家北京服裝商戶，進駐河北滄州早市。（圖／CFP）



《黑龍江》黑龍江省今年將新增養老床位1.5萬張

黑龍江省民政廳指出，2019年黑龍江省將繼續夯實基礎，完善設施，綜合施策為該省養老領域「增能力、提質量、優結構」，新增養老床位1.5萬張，推動4個地級市建立12349居家養老服務平台，激勵發展多元化的養老服務供給模式。（黑龍江日報）

《重慶》中歐班列（重慶） 將定期開行跨境電商專列

在中新互聯互通項目的推動下，3月起，中歐班列（重慶）將定期開行跨境電商專列。根據協議，遵鐵物流將組織貨物在貴陽改貌貨運站進行裝箱，再通過鐵路運輸至重慶團結村中心站進行整編，隨後，通過中歐班列（重慶）運輸至波蘭，該班列預計每週一班，本月內啟動，形式為跨境電商專列。（重慶日報）

《江蘇》江蘇污染防治攻堅戰首戰告捷 關閉3600多家高耗能高污染企業

江蘇省2018年全省GDP增長6.7%、總量達9.26兆元，並在污染防治攻堅戰首戰告捷，取得了兩個可喜進展，環境質量持續改善，實現了經濟發展和環境保護的「雙贏」；突出問題有效解決，依法關閉3600多家高耗能高污染企業。（新華社）

《重慶》重慶292個品規抗癌藥降價

重慶市醫療保障局指出，重慶抗癌藥實行專項集中採購，現已有292個品規實現降價，平均降幅20%，最高降幅69.39%，共涉及17種藥物，主要是抗癌的靶向藥物，如乳腺癌抗癌藥「賀癌平」，目前已由調價前的2萬多元調整為7000多元，經醫保報銷後，每支藥自付部分只需要2000多元。（重慶日報）

▼重慶292個品規抗癌藥降價。（圖／CFP）

