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三七校園女生節！上海同濟大學充滿粉色氣息浪漫心願週

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▲同濟大學三七女生節。（影／記者謝璩安攝。）

▲▼ 上海同濟大學女生節。（圖／記者謝璩安攝）

▲同濟大學四平校區正門。（圖／記者謝璩安攝，以下皆同。）


圖文／謝璩安

每年的3月7日，是大陸最重要的節日之一，女生節。女生節的日期也就定在國際婦女節的前一天，對於女生節的由來，大部分的說法是從大陸的大學中開始，逐漸形成全國性的節日氛圍，因此在大學生的生活中，也是最重要的「三七校園女生節」。

▲▼ 上海同濟大學女生節。（圖／記者謝璩安攝）

▲同濟大學嘉定校區嘉實同濟新天地廣場。

女生節將日期定在國際婦女節的前一天，也代表著女孩子和大齡女子以及已婚婦女的不同，在大學校園中，女生節就是一個以女生要被呵護為宗旨的節日，各個學校都會舉辦許多有創意的活動，幫助學生在女生節時脫離單身，同時也促進校園活動更加熱絡，雖然因為節日是針對女生設計，曾經經歷與女權相關的爭議，但對大學生來說，女生節也是一個增加生活樂趣的橋樑。

▲▼ 上海同濟大學女生節。（圖／記者謝璩安攝）

▲心願牆上掛著女生寫的心願，男生可以在這裡挑選想要完成的願望卡。

上海同濟大學對女生節也有不少的活動規劃，例如在女生節當週，校內就會擺設攤位，讓女生寫上「心願卡」，不論什麼心願都可以，寫完以後將心願卡綁上緞帶，掛在校園的心願牆上，讓經過的學生都可以看見，並且在心願卡上都會寫著自己代表的編號，如果有男生對這個願望有興趣，就可以拆下心願卡，像學生會領取女生的聯絡方式，幫助女生達成心願。因此在這週的校園內，可以看見女生宿舍樓下會有等待送禮的男生、球場上也會有剛剛相約一起打球的球友，也會在心願牆上看到各式各樣的願望，相當有趣。

▲▼ 上海同濟大學女生節。（圖／記者謝璩安攝）

▲女生節安排甜點製作的活動。

▲▼ 上海同濟大學女生節。（圖／記者謝璩安攝）

▲活動現場也能看到許多充滿中國文化氣息的互動區域。

而在女生節當天，學校的嘉實同濟新天地廣場上，會有一整排的園遊會攤位，包括畫燈籠、玩遊戲抽獎、掃碼領點心等等的互動活動，非常熱鬧，四瓶校區也舉行小型的舞會，讓學生們共襄盛舉。這一天也是心願牆最受歡迎的時候，可以看見許多學生散步在夕陽下，帶著期盼等待收到通知，可以說女生節是一個對大學生來說既浪漫又有趣的節日了。

▲▼ 上海同濟大學女生節。（圖／記者謝璩安攝）

▲舞會現場學生們倆倆跳著華爾滋，感受女生節浪漫的氛圍。

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關鍵字：上海,同濟大學,三七女生節

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