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華聞快遞／廣州一、二手樓市2月成交量持續走低

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▲▼廣東省廣州市。（圖／CFP）

▲廣州市。（圖／CFP）

《廣東》廣州一、二手樓市2月成交量持續走低

網易房產的數據顯示，2019年2月廣州一手房網簽面積大約37.53萬平方公尺，同比上漲6.28%，環比下跌31.75%。根據廣州市房地產中介協會統計的數據，2月份廣州二手住宅網簽面積18.40萬平方公尺，環比下降50.63%，同比減少61.39%。有分析指出，廣州一二手樓市2月份成交量持續走低，主要是受到春節和樓市調控的影響。（中新社）

《湖南》湖南今年擬減免稅大約330億人民幣

湖南省稅務局黨委副書記、局長周巧藝表示，全省2019年預計新增減稅330億人民幣，全省各級稅務部門將進一步推進「放管服」改革，優化辦稅流程，升級徵管系統，提高服務質效，加大稅收執法監督力度，確保各項減稅政策落地生根。（人民網）

《北京》陸2020年貧困戶脫貧收入要達4000人民幣

大陸國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富指出，誰想動扶貧奶酪，就要對誰嚴肅處理；扶貧資金的使用要公示、公告、監督，通過建檔立卡等方式進行有效的跟蹤和監督；到了2020年，貧困戶脫貧要做到收入達4000人民幣左右。（中國經濟新聞網）

《上海》上海「六稅兩費」減免資源稅、城鎮土地使用稅

上海市稅務部門指出，為配合政策部署，從2019年1月起至2021年底，對增值稅小規模納稅人一律按50%的幅度減免資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地佔用稅和教育費附加、地方教育附加等「六稅兩費」。（中新社）

▼上海。（圖／CFP）

▲▼上海景色。（圖／CFP）

《內蒙古》內蒙古提高小微企業創業擔保貸款額度

內蒙古自治區最新規定，小微企業創業擔保貸款申請額度從原來的200萬提高到300萬人民幣，同時鼓勵各地政府性融資擔保基金優先為符合條件的小微企業提供低費率的擔保支持，提高小微企業貸款可獲得性。（新華社）

《天津》天津今年完成6000戶危房改造　聚焦農村重點困難對象

2019年天津市住房城鄉建設工作會議指出，2019年天津將大力推進農村危房改造脫貧攻堅行動，聚焦農村4類重點困難對象，健全激勵政策，加強質量監管，完成6000戶困難群眾危房改造任務，研究保障農村住房安全的綜合性政策，並且形成長效機制。（人民網）

《北京》北京通州未來三年儲備項目937個　總投資10706億

北京通州區公布《北京城市副中心老城區城市雙修與更新三年行動計劃（2019－2021年）》，未來三年共儲備937個項目，總投資10706億人民幣。其中在市民非常關注的老城區改造提升項目就安排148項重點項目，總投資627億人民幣。（人民網）

《重慶》重慶科技型企業今年力爭達到1.5萬家

2019年重慶科技創新工作會指出，2018年重慶全社會研發經費支出預計達到397億人民幣，同比增長9%，授權專利4.57萬件，同比增長31.36%；2019年將力爭科技型企業、高新技術企業總量分別達到15000家、3000家。（人民網）

▼重慶市。（圖／CFP）

▲▼重慶市。（圖／CFP）

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