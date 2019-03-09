陸「房地產稅」一年內要上線　法制委會主任劉俊臣：正在起草

▲大陸全國人大常委會法制工作委員會副主任劉俊臣。（圖／中國政府網）

大陸中心／綜合報導

大陸人大委員長栗戰書8日在第十三屆全國人大會議時提到「將集中力量，確保房地產稅法的調研、起草等工作如期完成。」。對此，全國人大常委會法制工作委員會副主任劉俊臣9日表示，「有關房地產稅立法的問題，相關單位正在研究起草法案，工作日程正在穩步推進。」

全國人大財政經濟委員會副主任委員烏日圖提到，「正在完善法律草案、重要問題的論證等方面的工作，委將按照全國人大常委會的要求，抓緊增值稅法、消費稅法、房地產稅法、關稅法、城市維護建設稅法、契稅法等法令起草。」

據了解，2011年，陸國務院為配合房地產「新國八條」措施，開始在上海、重慶兩地施行個人住房徵收房產稅的試點方案。

▲上海市。（圖／CFP）

2013年，陸政府提出擴大個人住房房產稅是點改革範圍後，「擴大房產稅徵收範圍」與「改變稅基」成為改革目標；2015年，中央提出《不動產登記暫行條例》，把房產登記制覆蓋全境，協助政府建立標準訊息、加快房產稅制改革。

據報導，2014年政府工作報告中首度「房地產稅」一詞，是推進稅收制度改革，做好房地產稅等相關工作；2015年至2017年政府工作報告中均沒有提及；2018年政府工作報告，「房地產稅」再次出現並被寫入立法工作，且提及「穩妥」推進。

2019年，政府工作報告中，再次提到房地產稅，並從「穩妥」變成「穩步」。合碩機構首席分析師郭毅認為，房地產稅的徵收是一定會施行，目前不確定因素只有開徵時間，「另外，將房地產稅納入地方稅種中，除了有補充地方政府財政收入不足的資金缺口外，也暗含房地產稅將逐步替代地方財政對土地出讓收入過度依賴的意味。」

▼人民幣。（圖／CFP）

中原地產首席分析師張大偉提到，房地產業營業稅、企業所得稅、個人所得稅、房產稅、城鎮土地使用稅、城市房地產稅、印花稅、土地增值稅、契稅、耕地佔用稅等與房地產經濟運行過程有關的稅都屬於房地產稅，「房地產市場調控與往年出現明顯不同。各種房地產調控政策從過去以『限』為代表的短效機制向長效機制轉變。」

他表示，從今年提到的穩步推進房地產稅立法中，可以嗅到房地產稅已進入政府工作日程，「雖然距離其落地還需要一定時間，三年時間內落地的可能性不大，但房地產稅的實施預期卻在持續加快。」