　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸「房地產稅」一年內要上線　法制委會主任劉俊臣：正在起草

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼劉俊臣。（圖／中國政府網）

▲大陸全國人大常委會法制工作委員會副主任劉俊臣。（圖／中國政府網）

大陸中心／綜合報導

大陸人大委員長栗戰書8日在第十三屆全國人大會議時提到「將集中力量，確保房地產稅法的調研、起草等工作如期完成。」。對此，全國人大常委會法制工作委員會副主任劉俊臣9日表示，「有關房地產稅立法的問題，相關單位正在研究起草法案，工作日程正在穩步推進。」

全國人大財政經濟委員會副主任委員烏日圖提到，「正在完善法律草案、重要問題的論證等方面的工作，委將按照全國人大常委會的要求，抓緊增值稅法、消費稅法、房地產稅法、關稅法、城市維護建設稅法、契稅法等法令起草。」

據了解，2011年，陸國務院為配合房地產「新國八條」措施，開始在上海、重慶兩地施行個人住房徵收房產稅的試點方案。

▲▼上海市。（圖／CFP）

▲上海市。（圖／CFP）

2013年，陸政府提出擴大個人住房房產稅是點改革範圍後，「擴大房產稅徵收範圍」與「改變稅基」成為改革目標；2015年，中央提出《不動產登記暫行條例》，把房產登記制覆蓋全境，協助政府建立標準訊息、加快房產稅制改革。

據報導，2014年政府工作報告中首度「房地產稅」一詞，是推進稅收制度改革，做好房地產稅等相關工作；2015年至2017年政府工作報告中均沒有提及；2018年政府工作報告，「房地產稅」再次出現並被寫入立法工作，且提及「穩妥」推進。

2019年，政府工作報告中，再次提到房地產稅，並從「穩妥」變成「穩步」。合碩機構首席分析師郭毅認為，房地產稅的徵收是一定會施行，目前不確定因素只有開徵時間，「另外，將房地產稅納入地方稅種中，除了有補充地方政府財政收入不足的資金缺口外，也暗含房地產稅將逐步替代地方財政對土地出讓收入過度依賴的意味。」

▼人民幣。（圖／CFP）

▲▼人民幣。（圖／CFP）

中原地產首席分析師張大偉提到，房地產業營業稅、企業所得稅、個人所得稅、房產稅、城鎮土地使用稅、城市房地產稅、印花稅、土地增值稅、契稅、耕地佔用稅等與房地產經濟運行過程有關的稅都屬於房地產稅，「房地產市場調控與往年出現明顯不同。各種房地產調控政策從過去以『限』為代表的短效機制向長效機制轉變。」

他表示，從今年提到的穩步推進房地產稅立法中，可以嗅到房地產稅已進入政府工作日程，「雖然距離其落地還需要一定時間，三年時間內落地的可能性不大，但房地產稅的實施預期卻在持續加快。」

ET快訊
夜闖廢棄眷村！直播主踏入「還願原型宅」..手立刻按他肩上
淡江大學女生宿舍有色狼！ 清大男「扮女裝」闖浴室偷拍
娶3000億賭王千金！小7歲未婚夫身家起底網驚：大學還沒畢業

關鍵字：房地,房地產稅,上海,重慶,兩會,2019兩會,2019政協,2019人大,不動產,房地產稅法,栗戰書,劉俊臣

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸「外商投資法」5大特點　准入前國民待遇＋負面清單

大陸5G商業產值驚人！5年內或帶動經濟產出35兆人民幣

台籍中小學教師登陸執教　陳雲英：紅利期「三到五年」

陸人大台灣代表黃志賢：搞「兩個中國」沒協商權利

陸「房地產稅」一年內要上線　法制委會主任劉俊臣：正在起草

陸修改個人稅法　栗戰書：8000萬人免繳所得稅

中美貿易戰一年　談判副代表王受文：已在重要問題取得實質性進展

「中國天眼」已發現55顆新脈衝星　攜手天馬望遠鏡聯合觀測

2018消費增速回落1.2％　陸商務部採「三大策略」促經濟

「人大台灣團」亮相　黃志賢批蘇貞昌「撈存在感」

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允

張智霖長太帥遭懷疑花心！　袁詠儀嗆：安全感應該是你給我的

鬼叫哥路上飆高音嚇傻蜜臀妹 轉身踢鐵板被強押「私刑」伺候

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

苗栗80歲婦違規闖馬路遭撞重傷　貨車司機：下雨天..根本沒發現

福斯小鋼砲狠撞賓士越野G63　結局超慘網心疼：車子撞房子

大陸「外商投資法」5大特點　准入前國民待遇＋負面清單

大陸5G商業產值驚人！5年內或帶動經濟產出35兆人民幣

台籍中小學教師登陸執教　陳雲英：紅利期「三到五年」

陸人大台灣代表黃志賢：搞「兩個中國」沒協商權利

陸「房地產稅」一年內要上線　法制委會主任劉俊臣：正在起草

陸修改個人稅法　栗戰書：8000萬人免繳所得稅

中美貿易戰一年　談判副代表王受文：已在重要問題取得實質性進展

「中國天眼」已發現55顆新脈衝星　攜手天馬望遠鏡聯合觀測

2018消費增速回落1.2％　陸商務部採「三大策略」促經濟

「人大台灣團」亮相　黃志賢批蘇貞昌「撈存在感」

北市高中職博覽會今登場　 69校設攤讓學生體驗技職「彩妝、電競、烹飪」

iOS12.2一組代碼洩密　間接證明7代iPod Touch「無劉海」Apple新機亮相

好聽話！媽一喊妹妹乖乖「看鏡頭」...網卻笑翻：長大是人才

「這群人」拋震撼彈：走出舒適圈！　宣布約滿…升格當老闆

哈登連40場飆25+　追平喬丹並列史上第4多

創造宜蘭好生活　植樹健走嘉年華活動

移動貨輪Vs停泊軍艦…寧陽艦左舷甲版塌陷　海軍：將求償

HVL／前國手簡佳慧任教練也在調整　內湖女排退景美拿第五

「450億股神」徐楓帥兒爆死會了！　大眼正妹女友遭起底

連珍羚柔道大獎賽封后　金牌挹注700分積分

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

大陸熱門新聞

白富美「零用錢460萬」　媽媽..

娶同學媽媽　男大生：第一眼就迷..

為買iPhone女大生賣卵險不..

床的世界、和成研發長照產品登陸

不冷嗎？捲髮妹買麥當勞只穿這樣

狗狗被壓地　惡男重拳狠揍到流鼻..

四大血型性格特徵大揭露

貧困資優生曬作息表　網友全跪了

教室嘿咻！女脫褲趴桌男抱緊搖晃

傳音成非洲手機王　華為都被打趴

遭貨車撞飛20公尺外　他一個動..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

王毅中外記者會　藏6個小細節

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

更多熱門

相關新聞

陸發就職補助　8000萬民眾不再繳稅

全國人大委員長栗戰書8日表示，為保障人民權益、增加收入，今年度將修改個人所得稅法、推進稅制改革、優化稅負結構，「稅改計算後，已有約8000萬人不需再繳納個人所得稅。今年特別，安排就業補助資金、現代職業教育質量提升計劃專項資金、困難群眾救助補助資金等補助，促使人民積極就業。」

中美貿易談判在重要問題取得實質進展

陸商務部採「三大策略」促經濟

陸人大台灣團亮相 狂酸蘇貞昌

李克強：工商業電費再優惠10％

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

23歲千金爆乳開奧迪！網紅揭黑歷史

正妹控遭男撿屍　一夜激烈來4發

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！

爸拗斷男嬰四肢　獄中悔悟遭判4年2月

辜莞允穿泳衣自拍！　脫褲掀暴動

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

結婚前夕目睹愛人死在病床　她冥婚與丈夫「超暖相遇」

國民小老婆露白皙辣腿　男粉暴動了

最大雨全台噴2天　13℃乾冷氣團接棒

韓國瑜參加婦女節活動遭嗆　尷尬下台

減肥要吃澱粉！專家激推「8大好物」

假失竊真詐保！惡男判1年半

男童破傷風住院57天　帳單2500萬元

好市多買2500牛菲力　媽拿去滷了

更多

最夯影音

更多

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面