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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／上海4月起調整住房公積金繳存基數

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▲▼上海。（圖／CFP）

▲上海。（圖／CFP）

《上海》上海4月起調整住房公積金繳存基數

2019年度住房公積金繳存基數、比例以及月繳存額上下限自今年4月起開始調整，職工住房公積金的繳存基數由2017年月平均工資調整為2018年月平均工資。住房公積金和補充住房公積金月繳存額上下限將於今年4月1日對外公布執行。（新華社）

《天津》天津市向濱海新區下放625項市級權力事項

天津市向濱海新區下放625項市級權力事項，涵蓋加內資企業和外商投資項目核准、限額以下國家鼓勵發展的內外資項目進口設備免稅確認、境外投資項目備案，並下放融資租賃、商業保理行政許可。（新華社）

《重慶》重慶明年建成市級智慧校園　將建設350所示範學校

重慶市政府印發《重慶市智慧教育五年工作方案（2018－2022年）》，到了2020年，各級各類學校教育管理者智慧教育領導力提升培訓實現全覆蓋，教師智慧教育素養「線上＋線下」培訓實現全覆蓋；建成5個市級智慧教育應用示範區縣、350所市級智慧校園建設示範學校。（人民網）

《香港》搶科技創新先機　香港多所大學與大陸合作建新實驗室

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》於近日推出，支持港澳與大陸加強科技創新合作，多個新實驗室也陸續組建成立。香港科技大學將帶領多所大學，組建實驗室推動「粵港澳大灣區」海洋經濟發展。香港城市大學則與大陸中科院高能物理研究所合作，培育更多中子散射研究人才。（中新社）

▼香港。（圖／CFP）

▲▼香港。（圖／CFP）

《內蒙古》內蒙古創新改革技術工人評價選拔機制

內蒙古改革技術工人評價選拔機制，取消技師和高級技師評審的論文、獎勵證書等要求，打破年齡、學歷、資歷、身份、比例限制，著重考核技術工人實際操作技能水平和解決生產技術難題等能力。（人民網）

《浙江》浙江鄞州打造共治生態圈　探索垃圾分類「學區化」模式

浙江省寧波市鄞州區近年來率先試行垃圾分類學區化，將垃圾分類知識融入學校教育，由孩子帶動家庭影響社區，讓垃圾實現從白色污染到綠色文創，也使垃圾分類成為一場全民運動。（中新社）

《遼寧》遼寧提出質量提升行動13個方面重點任務

遼寧省委、省政府印發《關於開展質量提升行動的實施意見》，提出質量提升行動13個方面的重點任務，推動該省補齊發展短板、轉變發展方式，推動經濟高質量發展，到了2020年實現重點產品監督抽查合格率超過95%，製造業產品質量合格率超過96%。（人民網）

《山東》山東成立大陸首個5G生態發展聯盟

山東5G產業峰會日前在濟南召開，中國聯通5G Cloud VR融合平台在山東首發，山東聯通與華為、中興、阿里巴巴、百度等5G產業合作夥伴簽約，成立大陸首個5G生態發展聯盟，共同推進5G技術創新與產業發展。（人民網）

▼5G通訊。（圖／CFP）

▲5G通訊,5G,手機,華為,5G元年。（圖／CFP）

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