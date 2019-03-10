台青西遊記／3萬英呎的蛻變　空姐黃佳瑩華麗轉身座艙長

記者魏有德／上海採訪報導

「我從小就想當空姐！」26歲的黃佳瑩，自高中開始就朝著空姐夢前進，大學畢業後順利圓夢，成為春秋航空第一批招募的台籍空服員，經過3年歷練，她也迅速升上座艙長，達到職業生涯的新里程碑。

▲黃佳瑩用3年的時間，從菜鳥空姐完成華麗轉身，成為公司第一批台籍座艙長。（圖／記者魏有德攝）

「歡迎搭乘班機，我是本次航班的乘務長，對於今天的延誤，我謹代表機組同事，對您表示最誠摯的歉意！」拿著話筒，繼續向乘客宣布飛航注意事項，來自台北的黃佳瑩，她的職場優勢，除了有點台的輕柔語氣，更重要的就是協調溝通的危機處理能力。

這趟飛深圳的任務，黃佳瑩在出發前便接到通知，班機可能延誤，她必須在確保旅客權益下，縮短工作時間，讓延誤的情況稍微緩解，這點從黃佳瑩踏上飛機後不時流露出的緊張神情，可看出端倪。

當飛機艙門關上後，黃佳瑩透露，一般而言，這航班旅客乘機時間大約要15分鐘左右，今天只用12分鐘就完成任務，「緊張到血壓都升高了！」。此外，從黃佳瑩對乘客廣播延誤說明、嫻熟分派組員任務及掌握工作時間分配，不難看出她在新的職位上已經駕輕就熟。

▲黃佳瑩晉升座艙長不到一年，原有的愉悅的心情外還增加了責任感。（圖／記者魏有德攝）

雖然從空姐晉升座艙長還不到一年，但黃佳瑩深刻感受到心境的轉變，過去那種愉悅的心情，更多了一份責任感。從事前準備到組員安排、任務規劃及對上對下的溝通協調，黃佳瑩謙稱自己還在學習，「腦子一直不停地在轉、不停在想，不像剛開始飛空服員的心情，差很多」。

但座艙長緊張又帶點挑戰性的生活，難免會碰上一些「小插曲」。就在記者採訪這天，飛機還沒起飛前，黃佳瑩突然發現應該要隨身攜帶的「飛行工作紀錄本」放在家門口忘了拿。她急急忙忙衝回家，這一來一回就多花了半小時，黃佳瑩沒有浪費時間，一邊趕著回公司，利用在車上的時間，把注意事項寫在紙上。

每趟航班飛行前，座艙長都要主持「任務工作會議」，跟組員協調工作，向機長報告狀況，因此，「飛行工作紀錄本」就如同座艙長的「武功秘笈」，一定得放在身邊。黃佳瑩說，（這種情況）之前還沒遇過，是第一次忘了帶本子，好險時間都來得及，開會內容資料都在裡面，自己的小計劃和該注意的事項也都會寫上去。

▲擔任座艙長後，黃佳瑩每趟飛行任務前都要主持工作會議。（圖／記者魏有德攝）

自我要求甚高的黃佳瑩，其實在台灣讀大學時，曾經是名舞蹈老師，大四開始積極準備空姐面試，幾乎每一家航空公司都去應徵。

大陸春秋航空在2014年來台招募空服員，黃佳瑩為春秋航空特有的才藝表演，做足準備，還帶了彩球道具、音樂，過去的舞蹈經驗成為應徵空姐的意外之喜，讓考官相當驚艷。表演結束後，黃佳瑩信心倍增，好像就會上了，之後果真從3000多名應徵者中脫穎而出，成為錄取的27人之一！

▲黃佳瑩(圖中)喜歡跳舞，過去的舞蹈經驗成為應徵空姐的意外之喜，讓她順利錄取。（圖／黃佳瑩提供）

2015年起，黃佳瑩開始空中飛人的生活，一開始，看到班表滿滿的行程，都會不自主地很興奮，覺得不像是在工作，而是一種圓夢的感覺，但除了必須忍受和家人分開，在異地生活也得先從文化適應開始。

對她來說，「方言」是在大陸工作面臨的第一個挑戰，也鬧了不少笑話。黃佳瑩回憶，一次飛重慶的航班，「旅客指著水問我，好多錢？」乍聽以為是很貴的意思，旁邊的旅客跟她解釋，其實是要問多少錢，那時才明白，原來「好多錢」是方言。

▲黃佳瑩秀出春秋航空特製登機證造型的生日卡片。（圖／記者魏有德攝）

在空姐光鮮亮麗的外表下，承擔的責任及長時間的工作壓力，其實比想像中要大，黃佳瑩也從中汲取經驗，迅速累積足夠的飛行里程，僅用了3年的時間，從菜鳥空姐完成華麗轉身，成為公司的第一批台籍座艙長。

黃佳瑩認為，到大陸工作會成長滿多的，從去年升座艙長至今，已經是管理角色，不能只想到自己，還要顧及團隊。

▲黃佳瑩休假時喜歡享受一個人的空間，出去走走消化壓力。（圖／記者魏有德攝）

別人眼中活潑開朗的黃佳瑩私下向記者透露，她其實不是一個很善於表達的人，去跳一支舞，用肢體表現舞蹈還比較容易，在航班上多半是跟旅客互動，沒有太大問題，但下了航班後，會變得比較少說話，想要多一點自己的空間。

尤其當座艙長後，一個人出去走走、看書，甚至到咖啡廳坐一下，剛起步仍需要一點時間消化自己的壓力。

對於到大陸求職、生活，黃佳瑩也建議，應該趁年輕出來闖、學經驗，離開舒適圈或換個環境，讓自己人生更豐富，只要一想到就去做，衝就對了。她認為，年輕比較沒有負擔，在外面能學習到很多意料之外的東西，來到春秋升上座艙長就是意想不到的事情之一。

