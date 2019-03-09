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信義區夜店擴大臨檢　分局長親帶66名警力掃蕩不法

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▲▼北市信義分局9日凌晨實施擴大臨檢，針對轄內大型飲酒場所的消費者，逐一進行身分清查。（圖／記者趙永博翻攝）

▲北市信義分局9日凌晨實施擴大臨檢，針對轄內大型飲酒場所的消費者，逐一進行身分清查。（圖／記者趙永博翻攝）

記者趙永博／台北報導

台北市信義區信義分局為了向街頭暴力宣戰，9日凌晨0時許，在轄區內各大飲酒場所及周邊路口實施擴大臨檢。這次臨檢由信義分局分局長劉鴻烈輕自帶隊，率領信義偵查隊隊長車宇基、副隊長黃琦鈞等66名警力，至轄內大型飲酒場所，對酒客進行身分查驗，就是要杜絕轄內的暴力事件發生。

信義分局8日下午也主動宣導約制轄內酒店、夜店、酒吧、餐酒館、卡拉OK、養生館，並要求簽署「臺北市政府警察局信義分局防制街頭暴力強勢執法作為向夜店、酒店等特定營業場所業者宣導約制表」聲明，確實防制夜店暴力、色情、妨礙安寧並進行反毒宣導。

信義偵查隊隊長車宇基表示，本分局為了向街頭暴力宣戰，下午招集轄內大型娛樂場所業者至分局朝開協調會，會中警方除了要求業者教育相關安管人員，遇到酒客滋事，一定要機先處理，必要時要予以隔離，不要讓事態擴大，更不許安管人員直接介入，成為事件的主角。

警方也要求業者，加強安全設施的增設，例如安檢門，來過濾進入消費的民眾。杜絕民眾將武器帶入消費場所內，提升民眾消費安全。

呼應行政院長蘇貞昌「門口打架就撤換局長」的政策，北市各分局都繃緊神經，想出不同對策來因應可能發生的衝突。信義分局這次也讓民眾看到魄力，對於打擊犯罪不手軟，對於街頭暴力，第一時間要求快打警力到場壓制，展現警察掃蕩暴力、維護治安的決心，有效達到「淨化治安」的目標及成效並營造優良安居環境。

▲▼北市信義分局9日凌晨實施擴大臨檢，針對轄內大型飲酒場所的消費者，逐一進行身分清查。（圖／記者趙永博翻攝）

▲員警在店內逐桌盤查身分證件。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼北市信義分局9日凌晨實施擴大臨檢，針對轄內大型飲酒場所的消費者，逐一進行身分清查。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼員警對夜店門口的消費者也查驗身分。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼北市信義分局9日凌晨實施擴大臨檢，針對轄內大型飲酒場所的消費者，逐一進行身分清查。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼北市信義分局9日凌晨實施擴大臨檢，針對轄內大型飲酒場所的消費者，逐一進行身分清查。（圖／記者趙永博翻攝）

▲夜店將燈光打開，配合員警查緝不法。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼北市信義分局9日凌晨實施擴大臨檢，針對轄內大型飲酒場所的消費者，逐一進行身分清查。（圖／記者趙永博翻攝）

▲員警在夜店門口進行身分查驗。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼北市信義分局9日凌晨實施擴大臨檢，針對轄內大型飲酒場所的消費者，逐一進行身分清查。（圖／記者趙永博翻攝）

▲夜店內聚集大批年輕人，警方也逐桌核對身分證件。（圖／記者趙永博翻攝）

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關鍵字：夜店,臨檢,分局長,信義區

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