貨船撞橋監視器畫面曝光！釜山大橋秒現「5m裂痕」…船長喝超醉

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯希格蘭號（Seagrand）貨船日前因為船上俄籍水手喝醉酒，「倒車」撞上南韓釜山廣安大橋（광안대교），造成橋樑底部出現5公尺寬的裂縫。原本只有民眾拍下貨船撞橋的影片，韓媒則在8日首度曝光事件當時「第一人稱視角」的影片，在網路上廣為流傳。

這起意外事件發生在2月28日下午4時20分許，一艘6000噸級的俄羅斯貨船上載有1415噸鋼捲，突然在釜山港口附近朝航線反方向行駛並撞上廣安大橋，造成大橋底部裂出5公尺寬的裂縫。

▲俄羅斯「希格蘭號（Seagrand）」貨船。（圖／翻攝自youtube）

儘管海岸警衛隊在事發前對「希格蘭號」船長發出航線改變的警告，卻因為船長「聽不太懂英文」而被忽略了。調查發現，船長血液中的酒精含量為0.086（法定限制為0.03）。目前還不知道事故發生時，整艘船是否由該名船長掌舵。

韓媒於8日首度曝光長達10分鐘的船上監視器畫面，「希格蘭號」先是擦撞到停泊港邊的遊艇，接著在5分30秒後撞上廣安大橋，船上的艏樓（Forecastle）也被撞倒在甲板上；韓國海岸警衛隊在事發當時不斷發出警告，試著用英文和船上的俄籍船員發出指示，但還是沒能阻止意外發生。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。