失和妻吵分居搬出家門　玻璃心男燒炭自殺險沒命

▲警方破門救出燒炭男子，其父親在一旁痛哭「幹嘛要燒炭！」。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

柳姓男子只因失和妻吵著要搬出家門，玻璃心的他竟在自家鬧自殺。妻報案尋求協助，警方趕赴現場，發現柳男已在浴室燒炭，立刻破門拉他出來。柳男原堅持沒事，辯說要去上班，女警軟硬兼施，他才配合就醫，柳父除感謝警方外，也斥責兒子「幹嘛要燒炭！看開就好啊！」

第三警分局東區分駐所2月26日中午接獲一名女子報案，稱她丈夫柳姓男子疑似要在家裡自殺，「趕快來救人！」員警張唯琳、廖仕忠立刻趕到現場，按門鈴敲門卻無人應答，除聯絡屋主外，也考慮是否要請消防隊破門時，突然柳男父親返家，看到警察在他家門口問說「有什麼事？」

▲▼警方破門救出男子，並將房間窗戶打開。（圖／記者李忠憲翻攝）

員警說明來意，柳父說，兒子日前跟媳婦感情失和，媳婦吵著要搬出家門分居，但應該不會做傻事才是，並順勢開門讓警察進入。果然，員警一進門就發現有木炭味，疑似燒炭。員警立刻衝上3樓，發現浴室門縫傳出濃煙，立刻破門，將柳男從充滿刺鼻濃煙的浴室拉出，並將房間窗戶打開，保持通風。

▲男子最後在警方勸說下，由父親陪同就醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

虛弱的柳男一邊流鼻涕，一邊說「我沒有怎麼樣！」，堅持自己沒事，稍晚還要去上班。柳父看到兒子為此自殺，痛哭直說「你幹嘛要燒炭！看開就好啊！」

員警研判，柳男救出後跟報案時間相差20分鐘，無法判斷他究竟吸入多少一氧化碳，女警張唯琳透過柔性勸說，「我不相信你要上班，你都不想活了！」先讓消防隊檢查身體狀況並就醫，男警廖仕忠則告訴他「自殺並不能解決問題」，柳男最後才乖乖配合，在父親陪同下前往醫院。

柳父也頻向警方道謝，感謝員警及時發現，挽回他兒子的寶貴生命。

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