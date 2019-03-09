防止糾眾暴力再發生　中市警局長親督8百警擴大臨檢

▲台中市警局長楊源明親到場督軍，動員8百警力擴大臨檢。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

台中市警察局8日晚間動員8百多名警力進行跨夜擴大臨檢，針對易滋事的營業場所實施無期限臨檢。警察局長楊源明也親自到場督導，慰勉員警，他表示，特定行業業者要負起「社會責任」，加強自主管理，經營要符合法令規範，絕對不要踩「紅色底線。警方絕不容許再有暴力滋事發生，盼有心人士務心存僥倖。

為防止特定營業場所再發生聚眾暴力事件，台中市警局8日晚間執行擴大臨檢，動員887名警力針對全市特定營業場所進行大規模掃蕩臨檢勤務。台中市警局局長楊源明也親自到各臨檢處所督導，了解執行狀況，並慰勉執勤同仁。

▲警方前往轄區易滋事特定營業場所進行擴大臨檢。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲台中市警局長楊源明（中）到場，了解擴檢執行狀況。（圖／記者李忠憲翻攝）

楊源明表示，台中市過去治安一向良好，雖然最近在一些場所發生聚眾鬥毆案件，但警察同仁都能發揮快打部隊迅速到場壓制，調查後將涉案之人依法移送究辦。基於「預防重於偵破」，因此市警局將透過重點式、密集式、臨檢等行政手段加強執法強度，以淨化轄區治安。因天候轉冷同仁仍辛勤認真的執行警察局所規劃勤務，至表敬勉。

楊源明呼籲，轄內特定行業業者要負起「社會責任」，加強自主管理，特定業者經營要符合法令規範，絕對不要踩到「紅色底線」。本局對於街頭暴力絕對從嚴防範，強力執法，從重究辦。特定場所業者及意圖滋事者，勿心存僥倖，不要懷疑警方嚴正執法的決心，絕不容許再有暴力違法情事發生，警方將持續強力掃蕩，以維護市民安全及社會安寧秩序。

臨檢警方逐一進入易滋事特定營業場所，包括台灣大道凱悅KTV、文心路闔家歡KTV等，進行場內臨檢及場外路檢。勤務重點於著重在查證客人、從業人員之身分、有無攜帶或藏放違禁品或可能用於滋事物品的檢查。帶隊官同時也不忘再提醒業者務必嚴加自律，絕不可縱容違法暴力事件發生。

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