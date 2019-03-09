順手牽羊百元飾品要尋曾孫開心　阿嬤沒給成還吃官司

▲阿嬤疼曾孫，偷不到百元小鳥飾品要尋孫開心，結果吃上官司。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

大雅七旬阿嬤十分疼愛第一個男金孫，路過社區民宅看到花架上盆栽內插有小鳥造型裝飾品，順手取走要尋孫歡心。但東西還沒給孫子，警方就登門抓人，雖然裝飾品才不到百元，屋主也口頭告誡和解，希望撤回告訴，但竊盜罪屬公訴罪，阿嬤仍得吃上官司，得不償失。

豐原警分局馬岡派出所3月4日獲報，屋主稱自己門前的盆栽上插著2隻塑膠製的小鳥造型裝飾品，其一竟不翼而飛，雖然一隻才不到100元，但他們透天厝社區才10多戶人家，萬一遭小偷盯上，會人心惶惶，因此希望揪出小偷，給他教訓。

警方受理後調閱現場監視器，一名老婦人走路路時就靠過去，拿走一個裝飾品就離開。員警8日下午循線到70歲老婦人家中，請她交出小鳥裝飾品，並一起到派出所。

▲▼阿嬤路過先觀察，再拿走小鳥飾品離開。（圖／記者李忠憲翻攝）

知道事情大條的老婦供稱，她因為太喜歡3歲的曾孫，又是第一個男孫，路過時看到花盆內有2隻，心想拿一隻回去給曾孫玩，他一定很開心，而且看起來不值錢，應該不會被發現。哪知道，東西還沒拿給曾孫，警方就找上門。

屋主接到警方通知，到派出所發現小偷竟是70歲的阿嬤，當場選擇原諒，並口頭告誡以後不可以再這樣，也向警方表明要撤回告訴。

警方表示，老婦雖無前科，也獲失主原諒，同意撤告，但竊盜是公訴罪，警詢後仍依竊盜罪嫌將她法辦。

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