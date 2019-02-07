暖警「十指緊扣」牽著迷途老翁　羨煞少女頻回頭：我也要迷路

▲暖警葉少東「十指緊扣」牽引90餘歲迷路老翁。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／台中報導

1名年逾90歲的劉姓老翁小年夜和朋友相約在台灣大道、建國路口的郵局前碰面，沒想到老翁找不到路，只能在宮原眼科前徘徊，老翁逗留在原地被民眾發現報警處理，前往處理的男警高帥挺拔，牽著迷途老翁的手領路，男警暖心的舉動，吸引許多女孩注目，民眾也紛紛讓路，讓拄著拐杖的老翁通過。

▲暖警葉少東從警1年時間。

警員葉少東與呂冠毅2人日前擔服巡邏勤務，於20時許接獲報案稱宮原眼科前有一位老翁須協助，到場了解為老翁與朋友約在建國路與臺灣大道的郵局前碰面，但因為路途不熟，加上行動不便。接連問了幾個路人未果，警員聽聞立即表示地點就在附近，可以協助老翁過去。

但當時正值小年夜假日晚間人車眾多，2名員警原本跟在老翁旁邊引導，但葉員見老翁拄著拐杖左搖右晃，一度與路人擦肩，擔心老翁危險，便以十指緊扣的方式緊緊握住老翁年邁的手。

▲▼暖警葉少東是位有愛心的陽光大男孩。

葉少東的這個「十指緊扣」的溫暖畫面，吸引當時許多路人圍觀，更引起許多女孩注視，葉少東身高180，體重68公斤，未婚，也沒有女友，是警專34期，從警才一年的時間，是個超有愛心的陽光男孩，除了外形出眾外，更喜愛小動物，對協助老先生的舉動，葉少東說當警察就是想要成為人民保母，帶老先生找路是最基本的，「這是應該的啦」。

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